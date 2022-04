Alexandru Rafila a precizat că Parlamentul poate găsi şi o altă sursă de finanţare pentru norma pacienţilor, nu neapărat din bugetul spitalului.

„Parlamentul poate să mai facă şi altceva, poate să găsească o finanţare a acestor norme de hrană nu neapărat din bugetul spitalului, ci poate să identifice şi o altă formă de finanţare. (…) Până acum finanţarea era făcută din bugetele spitalelor. (…) Puteau face asta şi până acum, puteau să depăşească cei 11 lei, dar odată cu creşterea costurilor generale o astfel de suplimentare din partea spitalelor, s-a diminuat foarte mult posibilitatea unei astfel de suplimetări şi atunci căutăm o formulă”, a spus Alexandru Rafila.

Eu am căutat o formulă împreună cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate o formulă prin care să se poată reglementa prin hotărârea Guvernului României, se lucrează şi în Parlament. Evident, întotdeauna Parlamentul are întâietate şi dacă lucrurile se întâmplă rapid în Parlament, atunci cu atât mai bine. Alexandru Rafila:

„Am făcut o estimare, o normă de hrană de 20 de lei faţă de 11 lei în momentul de faţă, având în vedere numărul de zile de spitalizare din România, care ar fi posibil în acest an, ar înseamna un efort suplimentar de circa 100 de milioane de lei până la sfârşitul acestui an. Pentru cele nouă luni care au rămas din acest an ar fi un efort de 100 de milioane de lei pentru toţi pacienţii care se internează în România, la un nivel de 20 de lei. Sigur că dacă discut de un nivel de 22 de lei este ceva mai mult, dar am vrut să aveţi o idee legată de nivelul de finanţare necesar”, a declarat Alexandru Rafila.

