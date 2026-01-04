Rogobete: Lucrurile au degenerat

Alexandru Rogobete precizează într-o postare că „în orice colectiv există situații medicale obiective, însă „o proporție de peste 70% este în afara oricărui cadru normal și indică faptul că, din punctul meu de vedere, acolo lucrurile au degenerat”.

„Din acest motiv, voi trimite Corpul de Control al Ministerului Sănătății la Spitalul Județean Constanța și voi solicita, în paralel, Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea medicală a scutirilor de gardă pentru secțiile respective, strict din perspectivă profesională și medicală”, a transmis Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății spune că nu va accepta situații „în care restricțiile medicale par să existe doar în zona publicǎ, dar nu și în activitatea din sistemul privat”.

Totodată, potrivit lui Rogobete, „nu poți avea lombosciatică doar într-un spital public, dar să poți face fără probleme activitate medicală în altă parte”.

Ministrul Sănătății susține că este la curent cu fenomenul legat de gărzi, care, în opinia sa, ar fi trebuit abordat cu ani în urmă și că va încerca să rezolve acest „subiect dificil” prin dialog, cu echilibru și cu respect față de profesioniști.

„Un spital județean de urgență, care deservește o întreagă regiune, nu își poate permite să lase linii de gardă esențiale descoperite, indiferent de motivele și conflictele interne. Din punctul meu de vedere, nu este corect și nu este etic, iar acesta este motivul pentru care intervin direct”, a conchis Alexandru Rogobete.

Reforma gărzilor

Ministrul Sănătății a anunțat că reforma gărzilor este în curs, urmând ca în 2026 să fie implementat un nou sistem cu gardă la domiciliu, gardă de monitorizare și gardă de urgență, care vor fi plătite diferențiat

În paralel, se analizează, împreună cu sindicatele și profesioniștii din sănătate, o propunere inspirată din practica europeană: posibilitatea organizării gărzilor de 12 ore.

Aceasta nu va fi o măsură obligatorie, ci doar o opțiune, „acolo unde se dorește și unde este fezabilă”. Ea nu va fi adoptată în toate spitalele și pentru toate specialitățile.

„Spitalul va putea decide dacă organizează gărzi de 12 sau 24 de ore, iar în interiorul aceluiași spital, decizia va putea fi adaptată pe secții. Estimez că în cursul semestrului I vom putea crea și acest cadru legislativ, cu implementare treptată, responsabilă și adaptată realităților din teren”, a anunțat Alexandru Rogobete.

Managerul SCJU Constanța, acuze grave la adresa medicilor

Reacția ministrului Sănătății vine la scurt timp după ce managerul SCJU Constanța, Raluca Ștefan, a făcut acuzații grave într-o conferință de presă, precizând că 70% dintre cadrele medicale sunt scutite de gărzi.

„Am medici, medici pe care îi cunosc de acum 30 de ani care sunt scutiți de gărzi și nu vor să facă nicio gardă pentru că sunt bolnavi. Vin cu un document care presupune scutirea de gărzi, un document medical eliberat de Comisia de Medicină a Muncii. Cu acest document nu îi poți obliga să facă gărzi și atunci îți vin de la ora 8.00 la ora 14.00 sau la ora 15.00 sau, dacă sunt și cadre universitare, vin de la ora 8.00 la 11.00, după care pleacă. Iar tu ca manager, tu nu ai nicio măsură coercitivă”, a spus Raluca Ștefan.

„Am medici care fac kite, am medici pe care îi văd când plec acasă în cârciumi, prin vitrină îi văd eu trecând cu mașina, îi văd și sunt scutiți de gărzi. Sunt colegi medici care fac sală, dar sunt scutiți de gărzi. Pentru că nu pot să stea mai mult de două ore în picioare, că li se recomandă 15 minute la câte două ore să stea întinși! Da, sunt foarte tineri. Cred că am 70% din spitalul acesta, plus rezidenții”, a continuat Raluca Ștefan.

Potrivit managerului Spitatlului Județean Constanța, din cele 5.000 de cadre medicale, dintre care 3.000 sunt rezidenți, majoritatea tinerilor nu vor să facă gărzi. „Îi ajută și legea care nu îi obligă să facă gărzi!”, a spus Raluca Ștefan.