„Am depus astăzi contestaţie la ICCJ şi avem încredere că nu li se va lua românilor dreptul de a vota Alianţa 2020 USR PLUS pe 26 mai. Decizia ICCJ va juca un rol fundamental în viitorul democraţiei din România. Dincolo de orice tehnicalităţi şi hibe din lege, noi mergem mai departe cu încrederea că acesta este doar un hop în calea victoriei noastre. Continuăm să luptăm”, a declarat preşedintele USR, Dan Barna.

Liderii alianţei spun că depunerea protocolului, la BEC, a fost o acţiune „temeinic pregătită” şi susţinută. „Am depus un întreg set de documente care să elimine orice dubiu asupra reprezentării legale din partea celor două partide. Din păcate, membrii BEC nu au luat în considerare argumentele noastre juridice şi au expediat în 5 minute o decizie foarte gravă, aceea de a interzice participarea în alegeri a unei formaţiuni politice susţinută de sute de mii de români”, se arată în comunicat.

Alianţa 2020 USR PLUS îşi exprimă încrederea că această eroare „va fi corectată” sâmbătă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie printr-o decizie favorabilă.

„Colegii din echipa de jurişti a Alianţei 2020 USR Plus lucrează la finalizarea contestaţiei care urmează să fie depusă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în următoarele ore şi sperăm noi ca ea să fie judecată mâine (sâmbătă – n.r.). Venim cu toate argumentele, inclusiv cu elemente noi în urma solicitărilor sau observaţiilor făcute de membrii Biroului Electoral Central. Sperăm să avem câştig de cauză pentru că, noi credem că legitimitatea unor preşedinţi de partide e dată în primul rând de faptul că ei au fost aleşi statutar şi că statutul respectiv e legal, înregistrat la Tribunal odată cu înregistrarea partidului politic. Eu, ca preşedinte de partid, semnez acte şi documente în numele partidului de când am fost ales în Convenţia Naţională a PLUS şi acele acte sunt considerate ca fiind legale, cu valoare juridică”, a spus Cioloş, la Arad.

USR şi PLUS au anunţat joi că BEC a respins, „în mod abuziv”, cererea de înscriere în competiţia pentru alegerile europarlamentare a Alianţei 2020 USR-PLUS, sub pretextul că Dan Barna şi Dacian Cioloş nu ar figura ca preşedinţi ai partidelor pe care le conduc în Registrul partidelor politice.

Liderii celor două partide au acuzat abuzuri ale Biroului Electoral, prin care s-ar încerca împiedicarea candidaturii lor.

De cealaltă parte, oficialii BEC spun că USR şi PLUS nu au întocmit legal actele prin care au încheiat alianţa.

Deputatul independent Nicușor Dan, fost președinte USR, a transmis joi seară că va contrasemna protocolul Alianței 2020 USRL+PLUS, în speranța că acest lucru va permite celor două formațiuni politice să candideze împreună la alegerile europarlamentare din luna mai. Vineri, el s-a înscris în USR, pentru a putea semna protocolul alianţei.

