Reacția lui Nicușor Dan vine în contextul în care Biroul Electoral Central a respins joi înregistrarea alianței electorale USR PLUS pentru alegerile europarlamentare.

Liderii celor două partide acuză abuzuri ale Biroului Electoral, prin care s-ar încerca împiedicarea candidaturii lor. De cealaltă parte, oficialii BEC spun că USR şi PLUS nu au întocmit legal actele prin care au încheiat alianţa.

În acest context, Nicușor Dan a făcut precizări despre modul în care a părăsit partidul „Uniunea Salvați România.”

„1. Am plecat din USR prin demisia semnată la 1 iunie 2017. Din acel moment nu am mai avut vreo responsabilitate în numele USR, cu atât mai puțin responsabilitatea de a opera modificări în Registrul Partidelor în numele USR.

2. Timp de cinci luni USR-ul a avut un președinte interimar, Elek Levente. Nu înțeleg de ce acesta nu figurează ca președinte în Registrul Partidelor Politice, după demisia mea.

3. Interpretarea care circulă în spațiul public ”congresul din octombrie 2017 a fost contestat de fidelii lui Nicușor Dan” lasă să se înțeleagă că membrii USR care au contestat congresul ar fi dirijați de mine.

Pe această chestiune țin să precizez:

a) Am considerat și consider că în octombrie 2017 congresul USR a fost viciat prin anularea alegerilor delegaților Municipiului București la Congres și refacerea alegerilor pe alt sistem de vot. Este singura critică pe care am adus-o USR-ului în doi ani de când am plecat din partid.

b) Membrii USR care au contestat congresul sunt oameni maturi care și-au exercitat un drept constituțional. Înainte de Congres au solicitat o mediere juridică la o casă de avocatură externă, pentru a evita litigiul în instanță, dar au fost refuzați. Au contestat acum un an și jumătate, nu își închipuiau că cererea va avea impact acum. Nu este în niciun caz vina lor că litigiul în instanță a durat un an și jumătate”, a precizat Nicușor Dan.