De Valentina Postelnicu,

„Cu siguranţă, Vlad Voiculescu este un politician extraordinar şi îşi va găsi locul în echipele comune USR-PLUS. Vreau să îl las pe el să decidă ceea ce este mai bine şi să vină să spună la ce se gândeşte în continuare. Anunţul PNL de astăzi a schimbat puţin datele problemei”, a afirmat Moşteanu într-o conferinţă de presă.

El a explicat că Alianţa USR PLUS se află într-un proces de desemnare a candidaţilor unici pentru primăriile din ţară şi din Bucureşti.

„Nu a fost luată o decizie formală. Era un proces întreg de desemnare a candidatului unic. Un proces care, de fapt, se desfăşoară în toată ţara. Bucureşti, fiind capitala, este mai vizibil şi este mai mult pe agenda publică, dar aceste discuţii le avem peste tot. Sunt oraşe în care avem deja desemnat candidatul Alianţei USR PLUS. (…) În curând vom veni cu echipe foarte bune de candidaţi de consilieri în toată ţara. Şi acolo vrem să vedem că cei din PNL şi alte forţe anti-PSD nu vor face doar un calcul oportunist colo şi colo”, a adăugat Moşteanu.

Deputatul USR a menţionat că negocierea cu PNL a fost făcută de Nicuşor Dan, în calitate de candidat independent.

Şi Alianţa USR PLUS a transmis, joi, că anunţul PNL de astăzi, privind susţinerea candidaturii lui Nicuşor Dan la Primăria Capitalei, arată că Alianţa USR PLUS rămâne principalul proiect politic reformist al României.

„Ne bucurăm că PNL a decis să susţină candidatul USR, pe domnul Nicuşor Dan, şi îi asigurăm pe toţi românii că avem echipe şi programe pentru a ne lupta cu administraţiile PSD în toate oraşele şi comunele din ţară. Nicuşor Dan şi Vlad Voiculescu, precum şi echipele din jurul lor, sunt gata să-şi asume lupta peste tot în Bucureşti, în toate sectoarele. Vrem să vedem şi la PNL şi la celelalte partide paşi mai consistenţi şi o dorinţă de reformă reală nu doar calcule de oportunitate politică. Să fim sinceri, acelaşi PNL care a anunţat astăzi că-l susţine pe Nicuşor Dan – o susţinere firească din multe puncte de vedere – anunţa săptămâna trecută că îl susţine pe pesedistul Mihai Chirica”, a declarat deputatul USR Ionuţ Moşteanu, purtătorul de cuvânt al Alianţei USR PLUS.

Alianţa USR PLUS consideră că semnalul de la Bucureşti ar trebui urmat în toată ţara. Chiar dacă a fost ratat planul pentru trecerea la alegerea primarilor în două tururi, trebuie să ne asigurăm că găsim cele mai bune soluţii pentru a-i da la o parte pe reprezentanţii PSD din toată ţara.