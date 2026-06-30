Apel la energie rusească: „Secretul succesului „Fabricat în Germania” 

Weidel a subliniat că energia rusească ieftină a fost un factor esențial în succesul economic al Germaniei: „Energia ieftină din Rusia a fost secretul succesului programului „Fabricat în Germania” . Avem nevoie de ea înapoi” , a declarat lidera AfD. Aceasta a adăugat că pierderea accesului la resursele rusești a dus la retrogradarea economiei germane cu ani în urmă, pierderea a sute de mii de locuri de muncă și creșterea dependenței de energia mai scumpă din Statele Unite.

Înainte de invazia Rusiei în Ucraina în 2022, Germania importa peste o treime din țițeiul său și mai mult de jumătate din gazele naturale din Rusia. Însă decizia de a impune sancțiuni Moscovei și distrugerea conductei Nord Stream în septembrie 2022 au generat o criză energetică, cu creșteri masive ale prețurilor și stagnarea industriei. Companii importante, precum Volkswagen, iau în calcul măsuri drastice, inclusiv reducerea a până la 100.000 de locuri de muncă, din cauza costurilor ridicate ale energiei.

Alegerile regionale din est: „Repere decisive”  pentru AfD

Pe măsură ce alegerile din Saxonia-Anhalt și Mecklenburg-Pomerania de Vest, programate în septembrie 2026, se apropie, AfD se află pe o poziție puternică în sondaje. Weidel consideră aceste scrutinuri drept cruciale: „Saxonia-Anhalt și Mecklenburg-Vorpommern sunt repere decisive. Dacă vom câștiga în Saxonia-Anhalt, atunci probabil că Mecklenburg-Pomerania de Vest va urma. Îl văd pe AfD în cancelarie fie la următoarele alegeri, fie la cele de după”, a declarat lidera partidului.

Victoria AfD în aceste regiuni ar putea schimba dinamica politică din Germania, periclitând politica de consens care a dominat scena politică a țării și contestând în același timp poziția actualului guvern față de migrație. În estul Germaniei, unde legăturile istorice și economice cu Rusia rămân puternice, există o susținere mai mare pentru relansarea relațiilor economice cu Moscova, în paralel cu o atitudine critică față de Statele Unite.

Întâlniri controversate și reacții politice

Recent, deputatul AfD Markus Frohnmaier a efectuat o vizită în Rusia, unde s-a întâlnit cu Alexei Miller, șeful Gazprom. Frohnmaier a pledat pentru redeschiderea conductei de gaze Nord Stream, susținând că „trebuie să fim atenți în Germania să nu ratăm oportunitatea de a reveni pe piața rusă” . Potrivit acestuia, reluarea livrărilor de gaze rusești ar putea dura doar trei luni, conform discuțiilor cu Miller.

Declarațiile și acțiunile liderilor AfD au atras critici dure din partea partidelor tradiționale. Roderich Kiesewetter, parlamentar din partea creștin-democraților lui Friedrich Merz, a declarat că poziția pro-rusă a AfD „distorsionează dezbaterea publică”  din Germania, mai ales în contextul apropierii alegerilor regionale din estul țării.

Oportunitate politică sau amenințare la adresa consensului democratic?

Succesul AfD în alegerile regionale ar putea afecta serios strategia partidelor mainstream, care au exclus până acum orice formă de colaborare cu extrema dreaptă. În plus, câștigarea conducerii în Saxonia-Anhalt sau Mecklenburg-Pomerania de Vest ar putea oferi AfD o platformă solidă pentru a-și extinde influența la nivel național.

Cu toate acestea, Weidel respinge acuzațiile conform cărora partidul său ar fi extremist, deși serviciile de informații germane l-au clasificat astfel anul trecut. „Felul în care ne percepem pe noi înșine și felul în care ne judecă rivalii noștri politici sunt la kilometri distanță” , a spus ea. „Oamenii ne descriu ca fiind de extremă dreapta. De fapt, suntem un partid pentru omul de rând. Nu vom da totul peste cap dacă ajungem la putere.” 

În aprilie, Rusia a confirmat că va sista tranzitul de petrol kazah către Germania începând din mai, invocând motive tehnice. În ciuda acestui anunț, autoritățile de la Berlin au subliniat că nu se așteaptă la o criză în aprovizionarea cu energie.

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