Fost primar al comunei Dudeștii Noi, liberalul Alin Nica, a fost reclamat la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție de către Agenția Națională de Integritate pentru conflict de interese, folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane și fals în declarații. Mai precis, este acuzat că a finanțat ilegal biserica din comuna Dudeștii Noi, cu o sumă mai mare decât cea alocată altor biserici.

Contactat de Libertatea, președintele PNL Timiș susține că reclamația a fost făcută de o persoană cu care se judecă în instanțe, un fost angajat al CJ Timiș.

„Am rămas surprins, credeam că am clarificat aceste aspecte. Totul a plecat de la un cetățean cu care am un conflict juridic, fost angajat de la CJ Timis și care mă hărțuiește cu tot felul de plângeri peste tot. Am și un proces cu el, câștigat în primă instanță, pentru defăimare. El a sesizat la ANI presupuse fapte penale, or ANI nu are astfel de competențe și și-au declinat competența catre Parchet”, a spus Alin Nica.

El a comentat și acuzațiile conform cărora a favorizat biserica din comuna natală, Dudeștii Noi.

„Li s-a părut ciudat că dacă sunt ortodox am dat bani la o biserică ortodoxă și ei susțin că este conflict de interese, că aș avea afinitate la ortodoxie. Păi, asta ar însemna că românii ortodocși nu ar mai trebui să dea bani la bisericile ortodoxe”, a mai spus președintele PNL Timiș, pentru Libertatea.

GSP.RO Ioana Cosma a avut o reacție enigmatică după ce a fost concediată. Ce a scris pe contul său de Facebook

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro ȘOC! Decizia SUA care afectează România! Războiul lui Putin ne pune în pericol țara?!

Viva.ro Îl mai ții minte pe Pistruiatul? Uite cum arată acum copilul-minune al anilor '70

Observatornews.ro Un român şi-a sedus fosta cumnată de 18 ani şi au fugit în lume. Tatăl fetei l-a căutat prin Europa până l-a găsit şi l-a ucis

Știrileprotv.ro Drag Queen a fost găsită moartă pe o alee după ce a ieșit dintr-un club

FANATIK.RO Adevărul despre averea uriașă a lui Gigi Becali. Cum a făcut banii și suma colosală pe care a donat-o: „Peste 300 de milioane de euro!” Video exclusiv

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 25 ianuarie 2023. Racii vor fi ocupați cu problemele de ieri, până când vor observa că nu contează chiar așa de mult să le rezolve pe toate