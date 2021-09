„Nu am vrut să fac o știre din asta, dar mai bine aflați de mine cum mă simt. Da, am fost confirmată pozitiv, în urma unui test de rutină pe care îl fac săptămânal. Aveam o bronșită care îmi dădea bătai de cap de două săptămâni, așa ca pe fond de oboseală acumulată în ultima perioadă și având sistemul imunitar slăbit, am fost predispusă să iau virusul”, a scris Alina Eremia pe contul personal de Instagram.

Totodată, artista a ținut să îi liniștească pe toți, a spus că starea ei de sănătate e bună și i-a sfătuit pe fanii ei să aibă grijă de ei.

„Sunt deja în autoizolare de câteva zile. Starea mea de sănătate e bună. Din fericire, am o formă ușoară. Aveți grijă de voi și de sănătatea voastră”, a mai precizat artista în mediul online.

Printre vedetele care au reacționat la această postare se numără Corina Caragea, Anca Serea, Roxen, reprezentanta României la Eurovision, Adda. Diana Munteanu. Toate i-au urat sănătate artistei.

Recent, pe 25 septembrie, Alina Eremia a anunțat că se află în repaus vocal. Ea le-a dezvăluit fanilor de pe Instagram că are probleme cu vocea, motiv pentru care nu va mai putea cânta o perioadă. Artista spunea că suferă de bronșită, însă spera ca în curând totul să revină la normal.

„Eu nu l-am luat niciodată în brațe pe «nu mai pot». Pentru mine nu există noțiunea de «nu mai pot». Asta până când devine o condiționare fizică. Am căpătat o bronșită de toată frumusețea”, a povestit Alina Eremia acum câteva zile despre starea ei de sănătate.

