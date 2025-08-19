Pe scurt, proiectul prevede că, dacă un agresor a încălcat deja un ordin de protecție şi o face din nou, limitele pedepsei vor fi majorate cu jumătate. „Este o măsură dură, dar necesară, pentru a descuraja recidiva şi pentru a arăta că încălcarea ordinelor nu rămâne fără consecinţe”, a transmis Alina Gorghiu.

Ea a precizat că alte modificări importante sunt că ordinele de protecţie provizorii nu vor mai înceta automat, ci doar prin hotărâre judecătorească, victima va beneficia de asistenţă juridică obligatorie şi la contestarea ordinului iar un nou ordin de protecţie va putea fi cerut nu doar de victimă, ci şi de procuror, autorităţi sau servicii sociale, cu acordul victimei.

Doar în primele 7 luni din 2025 au fost aproape 28.000 de intervenţii ale poliţiei, peste 8.000 de ordine de protecţie emise, iar mii de agresori au încălcat aceste măsuri.

„Cele mai multe cazuri rămân „loviri şi alte violenţe” şi „ameninţări”. Propunerile sunt în acord cu Raportul Avocatului Poporului şi completează proiectul „România fără violenţă”. Împreună, aceste legi vor oferi victimelor o protecţie reală şi efectivă. Prin aceste modificări, mesajul este clar: victimele sunt protejate, agresorii vor răspunde mai dur pentru faptele lor”, a punctat Alina Gorghiu.

După avizul Guvernului, proiectul va merge în Parlament.

