Alina Gorghiu a declarat, joi, la Timișoara, că PNL va analiza serios textul deciziei CCR pentru a vedea ce măsuri pot fi luate. Ea crede că există o conexiune între decizia CCR, sentința așteptată de Dragnea și mitingul PSD de sâmbătă.

Fostul președinte al liberalilor trage un semnal de alarmă, precizând că orice incident se va întâmpla sâmbătă va trebui asumat de către PSD.

Și deputatul PNL de Timiș Ben-Oni Ardelean consideră că mitingul PSD nu are legitimitate. El spune că până sâmbătă seară probabil se va descoperi un alt motiv pentru organizarea manifestării. El îl compară, de fapt, cu un marș al rușinii, de tip ceaușist.

„Noutățile pesediste continuă să ne uimească. Am văzut propriul partid dându-și propriul guvern jos, într-o duminică. Cert este că este un marș al rușinii, cred că acest lucru trebuie să îl conștientizeze toți aceia care au fost chemați să meargă la acest marș de tip ceaușist. Domnul Dragnea a reușit și reușește să facă lucruri din sfera comunistă și din mentalitatea comunistă pe care o are, de tip naționalizare, centralizare, reducere a democrației, ca să o citez pe doamna Viorica Vasilica și multe alte chestiuni care nu țin deloc cu zona de democrație. În contextul acesta, schimbarea acestui marș, miting de susținere, de la faptul că au zis că-l fac pentru familie, apoi pentru susținerea Dăncilă, apoi pentru statul paralel, cine știe ce tematică va avea sâmbătă seară, nu are nimic de a face nici cu statul român, nici cu democrația, ci are de a face cu o mentalitate de comunist”, consideră Ben-Oni Ardelean.