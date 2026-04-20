„Bulgaria este un membru important al familiei europene și joacă un rol important în rezolvarea provocărilor noastre comune”, a subliniat Ursula von der Leyen într-un mesaj publicat pe X.

Președinta Comisiei Europene l-a felicitat pe Radev şi a transmis că „așteaptă cu nerăbdare să colaboreze” cu el în vederea „prosperităţii şi securităţii Bulgariei şi Europei”.

Coaliția de centru-stânga Bulgaria Progresistă, a fostului președinte bulgar Rumen Radev, a câștigat alegerile legislative cu majoritate absolută, având 130 de mandate din cele 240 ale Parlamentului unicameral de la Sofia, conform rezultatelor oficiale publicate luni.

Această victorie zdrobitoare marchează prima majoritate parlamentară absolută pentru un partid din Bulgaria din 1997 încoace și oferă țării balcanice, cea mai săracă din Uniunea Europeană, oportunitatea de a forma un guvern stabil, după opt runde de alegeri în cinci ani, notează AFP.

Susținător al reluării dialogului cu Rusia, Rumen Radev a afirmat că țara sa „se va strădui să-și continue drumul european”. „Dar, credeți-mă, o Bulgarie puternică și o Europă puternică au nevoie de spirit critic și pragmatism”, a adăugat el.

Înainte de alegeri, Radev, fost pilot militar și general, a declarat că împărtășește refuzul Ungariei și Slovaciei de a trimite arme Ucrainei, care se apără de invazia rusă, pe motiv că „nu vede beneficiul pentru țara sa săracă în a plăti”, deși Rusia amenință stabilitatea europeană.

Cu toate acestea, Radev, care a subliniat mereu avantajele obţinute de Bulgaria, o țară cu 6,5 milioane de locuitori, de pe urma aderării la UE în 2007, a exclus să-şi folosească dreptul de veto pentru a bloca vreo decizie în cadrul blocului comunitar.

Pe de altă parte, Ministerul german de Externe i-a transmis viitorului premier al Bulgariei că Uniunea Europeană are nevoie de „parteneri de încredere” în aceste vremuri dificile.

„Sperăm că la Sofia se va putea forma rapid un guvern stabil, întrucât în vremuri dificile avem nevoie de parteneri de încredere în Uniunea Europeană pentru a face față numeroaselor provocări pe care trebuie să le abordăm împreună”, a declarat purtătorul de cuvânt al diplomației germane, Josef Hinterseher, citat de agenția de presă EFE, preluată de Agerpres.

