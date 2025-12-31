Plata alocațiilor în ianuarie 2026

Conform Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), peste 3,5 milioane de copii beneficiază în prezent de alocații.

În noiembrie 2025, statul român a alocat circa 1,19 miliarde de lei pentru plățile aferente alocațiilor, suma medie per copil fiind de 335,32 lei. Municipiul București a înregistrat cel mai mare număr de beneficiari, cu 363.313 copii, potrivit sursei citate.

În mod normal, alocațiile pentru copii sunt transferate în conturi pe data de 8 a fiecărei luni. În ianuarie 2026, această dată coincide cu începerea școlii după vacanța de iarnă și sărbătorile legale.

Autoritățile au avertizat că ar putea apărea întârzieri punctuale din cauza procesării bancare sau a zilelor libere, iar sumele ar putea ajunge pe cardurile beneficiarilor începând cu 12 ianuarie 2026, notează B1TV. Totuși, astfel de întârzieri nu implică modificări ale sistemului de plată.

Valorile alocațiilor în 2026

Valoarea alocațiilor pentru copii se menține la nivelul stabilit în ianuarie 2025. Copiii cu vârsta de până la doi ani, precum și cei cu dizabilități vor primi lunar 794 de lei.

Aceeași sumă este alocată și copiilor mai mari de doi ani care se încadrează într-o categorie de dizabilitate.

Pentru copiii de peste doi ani, care nu fac parte din cazuri speciale, alocația lunară va fi de 323 de lei. Toate plățile sunt efectuate automat, conform cadrului legal în vigoare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE