De Daniel Ionașcu,

Românii care au apelat la măsura amânării ratelor s-au trezit raportați la Biroul de Credit. Instituția susține că acest lucru nu va influența posibilitatea ca aceștia să se împrumute pe viitor.

Un client ING a transmis Libertatea că a primit confirmarea pentru amânarea ratelor în luna aprilie, însă apoi a primit un e-mail și un SMS în care era notificat că trebuie să plătească pentru a nu fi raportat la Biroul de Credit.

Paradoxal, aveam bani în cont, dar pentru că au acceptat cererea de amânare nu mi-au debitat contul. Întrebând și eu direct la banca despre această situație am primit un răspuns conform căruia raportarea la Biroul de Credit nu are impact negativ. În plus, se pare că nu ar fi trebui să se trimită notificările.

