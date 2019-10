De Mihai Niculescu,

Cererea de amânare a datei Brexitului a fost discutată de Donald Tusk cu liderii țărilor UE. Marți seară, Președintele Consiliului European a scris pe contul său de Twitter că recomandă o nouă amânare a datei retragerii Marii Britanii din UE, scrie Agerpres.

„Recomand liderilor celor 27 de membri ai UE să accepte solicitarea britanică pentru o nouă amânare a datei retragerii (Regatului Unit) şi propun ca aceasta să fie decisă prin procedură scrisă”, fără a fi necesară convocarea unui summit, a precizat Tusk.

Following PM @BorisJohnsons decision to pause the process of ratification of the Withdrawal Agreement, and in order to avoid a no-deal #Brexit, I will recommend the EU27 accept the UK request for an extension. For this I will propose a written procedure.