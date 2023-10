Sateliții de test au fost pregătiți pentru a fi lansați de la stația de forță spațială Cape Canaveral din Florida în timpul unei ferestre de două ore care se deschide la ora 14.00 EDT (18.00 GMT) și au fost lansați în mod inteligent la începutul ferestrei de timp.

Duo-ul de sateliți, numit Kuipersat-1 și Kuipersat-2, va fi amplasat pe o orbită la 500 km deasupra suprafeței Pământului. De acolo, se vor efectua teste la sistemele navei spațiale, se vor desfășura panouri solare pentru a genera energie și se va încerca să se transmită conexiuni de internet din spațiu către un terminal de client de pe Pământ.

„Este pentru prima dată când Amazon trimite sateliți în spațiu și vom învăța o cantitate incredibilă de lucruri, indiferent de modul în care se va desfășura misiunea”, a declarat Rajeev Badyal, vicepreședinte al departamentului de tehnologie al proiectului Kuiper.

Amazon a precizat că proiectul își propune să aducă conexiunea rapidă la internet „în comunitățile din întreaga lume care în prezent nu beneficiază sau beneficiază suficient de opțiunile tradiționale de internet și comunicații”.

Prototipurile de sateliți fac parte din Proiectul Kuiper al Amazon, o rețea de comunicații pe care compania intenționează să o alcătuiască în cele din urmă din peste 3.200 de sateliți care vor fi lansați în următorii șase ani.

Licența obținută de Amazon de la Comisia Federală de Comunicații din SUA prevede ca cel puțin jumătate dintre sateliții Proiectului Kuiper să fie pe orbită până la jumătatea anului 2026. Compania speră să înceapă să furnizeze servicii unor clienți până la sfârșitul anului 2024.

Dar proiectul are mult de recuperat. Principalul său concurent, SpaceX, are deja aproximativ 5.000 de sateliți pe orbită ca parte a rețelei sale de bandă largă Starlink, în timp ce OneWeb, deținut de guvernul britanic, are aproape 650 de sateliți pe orbită.

Proiectul în sine a suferit, de asemenea, contraperformanțe. Amazon plănuia inițial să lanseze anul trecut Kuipersat-1 și Kuipersat-2 pe o rachetă construită de ABL Space Systems, dar racheta a eșuat la lansarea inițială.

Amazon și-a mutat apoi sateliții pe misiunea de debut Vulcan Centaur a ULA, care a fost apoi amânată, de asemenea, până la sfârșitul anului 2023.

Internetul prin satelit este adesea prezentat ca fiind viitorul conectivității la internet, datorită capacității sale de a reduce decalajul digital și de a oferi internet de mare viteză persoanelor care locuiesc în zone rurale sau în locuri greu accesibile.

Tehnologia ar putea fi, de asemenea, un sprijin esențial în cazul în care uraganele sau alte dezastre naturale perturbă comunicațiile.

Dar cursa pentru implementarea unei „megaconstelații” de mii de sateliți a stârnit îngrijorări în comunitatea științifică, iar unii astronomi au cerut limitarea numărului de sateliți de joasă altitudine pentru a reduce poluarea luminoasă și pentru a ne păstra capacitatea de a studia cerul.

Există, de asemenea, preocupări legate de încredințarea comunicațiilor prin satelit ale lumii la capriciile unor miliardari megalomani. Luna trecută, Musk a recunoscut că și-a oprit rețeaua Starlink pentru a preveni un atac cu drone ucrainene asupra unei flote navale rusești.