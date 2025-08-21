MAE a precizat că întâlnirea recentă de la Washington cu subsecretarul de stat pentru afaceri politice din cadrul Departamentului de Stat a fost solicitată de Ambasada țării noastre și în cadrul ei s-a discutat inclusiv ridicarea vizelor de SUA pentru români.

„Discuția a vizat proiecte în derulare din domeniul apărării și energiei, precum și posibilitățile de avansare a obiectivului României de includere în Programul Visa Waiver”, a transmis Ministerul de Externe.

Pe 25 martie, guvernul SUA a anunțat că reevaluează includerea României în Programul Visa Waiver, decisă de fosta Administrație Biden, și că suspendă pe termen nelimitat ridicarea vizelor, Pe 25 martie, guvernul SUA a anunțat că suspendă pe termen nelimitat ridicarea vizelor pentru români, care urma să intre în vigoare la 1 aprilie.

Recent, ministrul de Externe, Oana Țoiu, a recunoscut că suspendarea programului Visa Waiver pentru România are legătură cu anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024.

Deși Nicușor Dan va merge în SUA în prima parte a anului viitor ca să discute cu omologul său, Donald Trump, sunt șanse minime ca România să fie reprimită în programul Visa Waiver în acest an. În ultimele 5 luni, nimeni din Administrația Trump nu a discutat cu partea română, nici la nivel de corespondență oficială, despre eliminarea vizelor de SUA, au declarat recent surse guvernamentale pentru Libertatea.

