„În ultimele 24- 36 de ore de când au început atacul, am încercat să restabilim controlul pe teren la graniţa cu Fâşia Gaza. Sunt în continuare 3 zone în care armata israeliană luptă cu teroriştii. În celelalte 22 de locaţii am reuşit să restabilim ordinea. Vedem cât de atroce şi sălbatic a fost acest atac. Familii întregi au fost sechestrate. Civilii au fost ucişi. Sunt mame care au fost luate cu copiii lor şi târâte în Fâşia Gaza. Sunt atrocităţi pe care doar la Daesh (n.r. organizația terorist Stat Islamic) le vedem”, a declarat, duminică, la Antena 3, ambasadorul Israelului în România, Reuven Azar.

Acesta a precizat că s-au luat măsuri pentru a închide frontiera cu Gaza.

„Armata israeliană a reuşit să ucidă sute de terorişti care fie încercau să pătrundă din Gaza, fie să se întoarcă acolo. Ne concentrăm să preluăm controlul pe teren. În paralel, ne pregătim campania militară împotriva acestor terorişti”, a mai afirmat Azar.

Întrebat ce se întâmplă în nordul ţării, ambasadorul a precizat: „Am văzut bombardamente Hezbollah. Israel a ripostat. Nu ştim dacă va duce la escaladarea conflictului, dar ne pregătim şi pentru situaţia în care suntem atacaţi şi din nord”.

Acesta a precizat că „Israelul nu va permite acestor forţe să distrugă statul”.

„Poate dura, dar sunt sigur că nu va dura ani, poate dura săptămâni sau mai mult, dar vom îndepărta această ameninţare”, a mai afirmat ambasadorul.

El consideră că Hamas a avut ajutor din Iran: „Acest atac a fost planificat cu meticulozitate de ani de zile. Ştim că Hamas, inclusiv liderii lor, au recunoscut că au primit ajutor masiv din Iran”.

Declarații vin după ce președintele iranian Ebrahim Raisi a declarat că a vorbit cu liderii grupărilor teroriste palestiniene Hamas și Jihadul Islamic, la o zi după ce Hamas a lansat un atac-surpriză asupra Israelului.

„Raisi a discutat despre evoluțiile din Palestina în apeluri telefonice separate cu Ziyad al-Nakhalah, secretarul general al mișcării Jihadului Islamic, și cu Ismail Haniyeh, șeful biroului politic Hamas”, a informat agenția de presă de stat IRNA.

Iranul a salutat atacul palestinian, numind-o „operațiune eroică” și o „mare victorie”.

„Această operațiune victorioasă, care va facilita și accelera prăbușirea a regimului sionist”, a spus Ali Akbar Velayati, consilier principal al liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

Ieri, televiziunea de stat din Iran a difuzat imagini cu membri ai parlamentului ridicându-se de pe scaune și scandând „Moarte Israelului”.

Autoritățile iraniene și cetățenii acestei țări nu își ascund sprijinul pentru acțiunile teroriste ale grupării palestiniene Hamas.

Videoclipuri difuzate pe rețelele de socializare arată o mulțime adunată în Piața Palestinei din capitala Iranului pentru a sărbători lansarea loviturilor asupra Israelului. Iranienii au lansat focuri de artificii.

