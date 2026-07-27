Antrenorul a făcut recent, un gest extrem de romantic față de soția lui, Sandra, cu care i-a adus zâmbetul pe buze.

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Mutu s-a filmat în timp ce se afla pe o stradă, alături de Sandra. Acesta a rupt din gard un trandafir și i l-a dăruit soției sale, iar mai apoi a luat-o în brațe și a sărutat-o. Gestul sportivului a fost însoțit de o declarație de dragoste.

„Te-aș alege azi, mâine și de o mie de ori”, a scris Adrian Mutu, pe rețelele de socializare. „Simplu și frumos”, „Sunteți superbi!”, „Frumoși, naturali! Viața trăită simplu, doar după instinct! Bravo”, sunt câteva dintre comentariile primite de Adrian Mutu din partea fanilor.

Adrian Mutu și Sandra au devenit soț și soție în urmă cu 9 iar, iar viața lor a devenit completă, atuci când Toago a venit pe lume. Antrenorul mai are trei copii din alte relații, de care actuala lui soție este foarte apropiată.

Adrian Mutu a slăbit 11 kilograme

Adrian Mutu impresionează cu o transformare fizică spectaculoasă, după ce a slăbit 11 kilograme în doar șase luni. Fostul internațional a adoptat un stil de viață bazat pe disciplină și fasting, demonstrând că rezultatele nu țin de vârstă, ci de consecvență.

„Am slăbit 11 kg. Nu am slăbit pe loc. În 6 luni am reușit. Nu am făcut nimic special. Fasting. Eu am vrut asta. Am ajuns la 92 kg. Nu era bine. Am mâncat o dată pe zi. Eu, în general, am mâncat doar seara, la ora 7.

În rest, sport, sală, de-astea. M-am obișnuit acum să mănânc așa, doar seara. Dacă nu mănânc seara, nu rezist. Am încercat să mănânc la 1, la 2, dar nu merge. Seara e ok. Mănânc seara și rezist. În timpul zilei, doar apă”, a declarat Adrian Mutu, pentru fanatik.ro.

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