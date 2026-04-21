Ambasadorul Rusiei în Belgia, Denis Gonchar, spune că „în Europa sunt vehiculate idei privind crearea unui «scut nuclear» separat de cel al Statelor Unite, în special prin implementarea unei astfel de aventuri sub egida Franța”.

Realizarea unui scenariu de creare a unei arme nucleare a Uniunii Europene prezintă riscuri serioase de confruntare militară directă între Rusia și Europa, a avertizat ambasadorul Rusiei în Belgia, Denis Gonchar.

„În Europa sunt vehiculate idei privind crearea unui «scut nuclear» separat de cel al Statelor Unite, inclusiv prin implementarea unei astfel de idei sub egida Franței. De asemenea, recent au apărut informații despre negocieri desfășurate în secret de conducerea Uniunii Europene privind crearea propriului potențial de armament nuclear”, a remarcat ambasadorul.

„Este evident că punerea în aplicare a unor astfel de scenarii ar crește de mai multe ori riscurile pentru securitatea națională a țării noastre și ar duce definitiv relațiile dintre Rusia și Europa într-un impas, crescând considerabil perspectiva unei confruntări militare directe. Sperăm ca rațiunea să prevaleze și ca opinia publică europeană să nu le permită politicienilor și militarilor să își pună în aplicare planurile distructive”, a continuat ambasadorul Rusiei.

Un sondaj realizat în Elveția arată că oamenii se tem de un atac al Rusiei asupra altor state est-europene în următorii 10 ani.

Doar două țări europene au propriile lor arme nucleare: Marea Britanie și Franța.

