„Ce s-a început acum 31 de ani trebuie să se termine. Pentru că Revoluţia nu s-a terminat complet. Mai există baronii roşii şi alţii care nu ar trebui să fie în parlament sau în guvern. (…) Traficul de persoane trebuie terminat şi trebuie să fie o piaţă liberă. România o să aibă un viitor de succes dacă lucrurile acestea se fac”, a declarat ambasadorul SUA în România, Adrian Zuckerman, prezent vineri la Oradea, scrie Agerpres.



Zuckerman a insistat pe ideea că trebuie eliminată corupția.



„America este cel mai bun prieten al României şi nimeni nu trebuie să uite asta. Nici oamenii din România, nici alţii din afara României. Doi. Cel mai important este că trebuie să fie respectat statul de drept în România. Trebuie eliminată corupţia (…) şi au fost făcuţi paşi mari în această direcţie, anul acesta. Trebuie să fie legi care să încurajeze dezvoltarea economică şi colaborarea dintre cele două ţări. Dacă se fac lucrurile acestea, viitorul României este în ordine. Eu cred că nu există niciun motiv, dacă există pieţe libere în România, ca România să nu fie la acelaşi nivel ca Anglia, Franţa sau orice altă ţară din Europa de Vest”, a punctat Adrian Zuckerman.



Ciolacu: Întrebați-l pe ambasador ce a vrut să spună



Întrebat de Libertatea ce a vrut să spună ambasadorul american cu expresia „baronii roșii”, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a răspuns scurt: „Nu știu declarația. Întrebați-l pe domnia sa ce a vrut să spună. Vreau să citesc mai întâi declarația”.

Zuckerman, laude pentru Orban și Iohannis



Cu o zi în urmă, la Arad, același ambasador american fusese la fel de tranșant. Și a lăudat guvernarea PNL din ultimul an și pe președintele Klaus Iohannis, criticând voalat ceea ce s-a întâmplat în perioada în care la putere s-a aflat PSD.



Recomandări Reguli doar pentru unii. Petrecere de Crăciun fără măști și cu muzica dată la maximum în sediul PSD Giurgiu

„Sperăm ca viitorii patru ani să fie stabili, am făcut paşi enormi anul acesta sub Guvernul Orban şi cu preşedintele Iohannis, am mers înainte şi sper să continuăm să mergem înainte cu aceiaşi paşi mari. România trebuie să se dezvolte pentru a se repara tot ce a fost stricat sub 45 de ani de comunism şi tot ce nu a fost reparat în ultimii 30 de ani, cu toate că au fost paşi mari înainte, dar în ultimii ani, înainte de 2020, au fost multe lucruri cărora nu li s-au dat atenţie, nu au fost reparate şi au prevenit România să meargă înainte. Cred că anul acesta au fost paşi foarte mari înainte”, a spus ambasadorul SUA.







PARTENERI - GSP.RO Colțescu a speriat UEFA! Ce vrea să facă forul internațional pentru a nu se ajunge la CEDO și ce a transmis în România!

PARTENERI - PLAYTECH Mihaela Rădulescu, apariție ȘOC la X Factor. Ce a îndrăznit să spună despre Ștefan Bănică Jr. deși e însurat

HOROSCOP Horoscop 19 decembrie 2020. Vărsătorii sunt principalii beneficiari ai schimbărilor din această perioadă

Știrileprotv.ro Închisoarea în care deținuții au mitraliere, festivaluri, cocaina se vinde pe tarabe și gardienii nu au curaj să intre

Telekomsport Îndrăgita prezentatoare TV a fost agresată sexual în scara blocului! Oroarea petrecută în timp ce atacatorul i-a pus cuţitul la gât. Primele informaţii