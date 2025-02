„Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat de urgență pe șeful misiunii diplomatice ruse la Chișinău, în urma unei noi și grave încălcări a spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești.

În cadrul întrevederii, partea moldovenească a exprimat protestul ferm față de aceste încălcări inacceptabile, subliniind că astfel de incidente reprezintă o amenințare gravă la adresa securității naționale și a cetățenilor Republicii Moldova. Diplomatului rus i-a fost comunicat că asemenea acțiuni constituie o încălcare a suveranității naționale și este un alt gest neprietenos din partea Federației Ruse.

Ministerul i-a mai prezentat fragmente ale dronelor căzute pe teritoriul Republicii Moldova, ca dovadă concretă a acestor încălcări grave împotriva oamenilor din țara noastră.

Ministerul Afacerilor Externe a reiterat apelul către autoritățile ruse de a înceta imediat aceste incursiuni și de a respecta strict suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova

Ca răspuns la aceste provocări, MAE a luat decizia privind denunțarea unilaterală a Acordului interguvernamental moldo-rus privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, încheiat în anul 1998. După finalizarea procedurilor de denunțare, Centrul Cultural Rus urmează să-și sisteze activitatea la noi în țară”, a transmis MAE de la Chișinău.

„Această fotografie va rămâne în istorie – ambasadorului desemnat al Federației Ruse i-au fost arătate bucăți din dronele rusești căzute pe teritoriul nostru. Ca urmare a acestui incident, s-a decis închiderea centrului de cultură rus din Chișinău, care, de fapt, nu are nimic de-a face cu cultura”, a comentat consilierul prezidențial Igor Zaharov.

Potrivit postului de televiziune TV8, mai multe drone au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova în urma unui atac masiv asupra portului Reni, în noaptea de miercuri spre joi. Poliția de Frontieră a anunțat că o dronă a căzut pe un teren agricol lângă satul Ciumai, raionul Taraclia, iar o alta a explodat pe un câmp, la aproximativ 1,5 kilometri de Ceadîr-Lunga, în sudul Republicii Moldova.

Bubuituri puternice au fost auzite în cursul nopții și în Galați. Au fost emise mesaje Ro-Alert în județele Galați și Tulcea, iar mai multe aeronave au fost ridicate de la sol.

„Sistemele radar ale MApN au identificat, în jurul orei 0.30, o țintă aeriană care a intersectat pentru scurt timp spațiul aerian național, în apropiere de localitatea Reni, pe o adâncime de aproximativ 1 km în interior, îndreptându-se ulterior către spațiul aerian ucrainean. Totodată, a fost semnalată o posibilă zonă de impact pe teritoriul național, în apropierea frontierei româno-ucrainene, la aproximativ 10 kilometri est de limita administrativă a municipiului Galați, fără să fie raportate pagube materiale”, a comunicat MApN.

Potrivit conducerii de la Kiev, armata rusă a atacat în cursul nopții Ucraina cu 140 de drone, o persoană fiind rănită în Ismail, în regiunea Odesa, situată pe malul Dunării, la granița cu România și Republica Moldova.

Fotografii distribuite de serviciile de salvare arată pompierii stingând un foc la locul atacului, fără a specifica unde exact s-a întâmplat. Autoritățile nu dezvăluie informații exacte despre locurile atacurilor, invocând rațiuni de securitate specifice războiului, notează Reuters.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că două drone rusești au încălcat spațiul aerian al țării sale și au explodat pe teritoriul său, „punând în pericol viețile moldovenilor”. „Rusia nu respectă granițele, atacă civili, răspândește teroare… Lăsați-ne pe noi, țările pașnice, în pace”, a scris Maia Sandu pe rețeaua X.

Russias war on Ukraine crossed into Moldova again. Shahed drones violated our airspace, two exploded on our soil, putting Moldovan lives at risk.



Russia respects no borders, attacks civilians, spreads terror. Its war on Ukraine is criminal. Leave us, peaceful nations, alone. pic.twitter.com/6PYD8oKkIz