Șeful Ambulanței face însă acuzații dure: „Alte costume nu avem. Dar nu putem lăsa oamenii să moară acasă! Când e greu, ies șpăgarii, otrepele și cei slab pregătiți profesional și vorbesc pe la presă”.

Recent, testele de la Stația Centrală de Ambulanță Suceava au mai „secerat” încă 25 de angajați, dispeceri, ambulanțieri, asistenți. Numărul angajaților care au fost depistați pozitiv la coronavirus a ajuns deja la 42, aceștia fiind fie internați, fie izolați la domiciliu.

Un ambulanțier descrie situația de criză și acuză că „toți cei cărora li s-au făcut testele lunea trecută au continuat să vină la serviciu până vineri, când li s-au dat rezultatele. Câți or mai fi infectat de atunci?! De ce nu ni se fac teste tuturor, mai ales că noi mergem la pacienți care acuză simptome sau sunt chiar infectați și trebuie să îi ducem la spital cu ambulanțe normale, fără nicio protecție?”.

La început am avut combinezoane bune, dar de câteva zile avem unele subțiri, de proastă calitate. Sunt doar mărimi mici, se rup tot timpul. Le legăm cu bandă adezivă, dar se rup iar și iar. Ambulanțier Suceava:

Angajatul de pe Ambulanță povestește și cum au ajuns el și colegii săi să improvizeze echipament medical: „Nu mai sunt nici botoși din aceia speciali. Când mergem la diferite cazuri, ne cumpărăm saci menajeri, îi încălțăm și îi legăm tot cu bandă adezivă. Suntem cârpiți din cap până în picioare de zici că suntem mumii. Avem și noi familii, de ce nu suntem protejați?”.

„Trebuie să luptăm! Să plecăm și să lăsăm oamenii să moară?!”

Șeful Ambulanței Suceava, Alexandru Lăzăreanu, cunoaște nemulțumirile oamenilor: „Știu că angajații cer să fie testați, dar eu nu pot să acționez decât în cadrul legii. Nu se fac teste decât celor cu simptome. Cât despre combinezoane, am avut și bune, dar s-au terminat. Cele de acum sunt mai proaste, într-adevăr. Așa am primit de la Unifarm, de la unele firme care au făcut donații. Nu le puteam refuza, pentru că altele nu erau. Am primit acum cipici din folie de plastic, precum cei de la cabinetele medicale. Dar, pe moment, doar asta avem. Până acum am consumat peste 1.000 de combinezoane și e destul de greu să procurăm altele noi”.

Șeful Ambulanței Suceava, Alexandru Lăzăreanu. Foto: radiotop.ro

Dacă angajaților de la Ambulanță le e frică, ce să facem? Să nu mai facem nimic, să ne ascundem în casă și să lăsăm oamenii să moară?! Trebuie să luptăm cu ce avem. Am făcut și eu gardă trei zile la Pompieri, doar cu mască și mănuși. Asta e situația Alexandru Lăzăreanu, manager Ambulanță Suceava:

Lăzăreanu e pornit pe cei care vorbesc despre neajunsurile de la Suceava: „Când e greu, ies șpăgarii, otrepele și cei slab pregătiți profesional și vorbesc pe la presă. Iar jurnaliștii greșesc că îi ascultă. Oamenii mei nu s-au infectat de la pacienți, ci de la colegii de la UPU, când ajungeau cu pacienți la spital. În plus, la Spitalul Județean și organizarea lasă mult de dorit. Cât timp sunt consultați oamenii, până li se fac analize la computerul tomograf, sunt însoțiți de angajații de la Ambulanță peste tot. De multe ori, durează și 2-3 ore, când ambulanțierii și asistenții noștri stau împreună cu oameni potențial infectați prin spital. Păi e mult, în timpul ăsta se poate întâmpla orice. E transmitere comunitară”.

Asistenta șefă, care stă doar în birou, s-a contaminat doar fiindcă a intrat în contact cu alți colegi care veneau de la pacienți. Nu se respectă regulile. De aceea ne infectăm! Nu doar fiindcă nu avem combinezoane Alexandru Lăzăreanu, manager Ambulanță Suceava:

„Avem doar 60 la sută din posturi ocupate”

Gheorghe Chiș, liderul Sindicatului Ambulanței pe țară, spune că a avut discuții cu Lăzăreanu pentru protejarea angajaților de la Suceava: „Nu e în regulă să pierdem oameni pe bandă rulantă, mai ales că nici nu avem personal cât ar trebui, nici la Suceava și nici în țară, în general. Dar nu cred că e rea credință, e foarte greu de procurat echipamentul de protecție. Oamenii noștri au fost expuși, în condițiile în care este vorba despre focarul României. Am discutat să fie testat tot personalul, mai ales că au apărut cazuri și la Ambulanța Fălticeni, care a venit în ajutorul celor de la Suceava. Din păcate, doar testarea nu rezolvă lucrurile, pentru că azi poți să ieși negativ, dar peste câteva zile să fii pozitiv”.

Sperăm să vină echipament de protecție de calitate, care chiar să protejeze oamenii. Nu ne mai putem permite să pierdem ambulanțieri și asistenți! Gheorghe Chiș, liderul Sindicatului Ambulanței:

Șeful Sindicatului dezvăluie și problemele de personal cu care se confruntă: “Puțini știu, dar în acest moment, Ambulanța Suceava lucrează la o capacitate de doar 60 la sută din personalul operativ, conform actelor normative în vigoare. Ar trebui să fie 520 de angajați de teren, dar sunt doar vreo 312! Asta este situația pentru că în perioada 2009-2013, Ambulanța a pierdut, la nivel național, 3.000 de posturi operative. Atunci, cum rămânea vacant un loc, Ministerul de Finanțe îl tăia de pe listă. Așa că acum este lipsă mare de personal pentru ambulanțe”.

Printr-o Hotărâre de Guvern, s-a aprobat angajarea rapidă a 1.000 de oameni la nivel național, la Ambulanță. Vor fi contracte pe 6 luni, sau cât va ține această pandemie, iar prioritate vor avea județele cu cele mai mari probleme, deci și Suceava Gheorghe Chiș, șeful Sindicatului Național de la Ambulanță:

