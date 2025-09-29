Incidentul s-a produs când ambulanța se afla la câțiva kilometri de destinație. Pacientul, care era cunoscut cu afecțiuni psihice, s-a dezlegat și a aprins o țigară în interiorul vehiculului. Când ambulanțierul a oprit mașina pentru a interveni, bărbatul l-a atacat cu un cuțit de vânătoare.

Conform surselor citate în articolul original, ambulanțierul a reușit să se ferească parțial, dar a suferit o plagă de aproximativ 4 cm. Nu este clar dacă pacientul fusese percheziționat de poliție înainte de a fi urcat în ambulanță.

„Încep cu vestea bună și anume că ambulanțierul nostru este în afara oricărui pericol. A fost un incident legat de transportul unui pacient bolnav psihic, pacient psihic nepercheziționat de către poliție înainte de imobilizarea la noi în ambulanță”, a declarat Alexandru Oros, managerul Serviciului Județean de Ambulanță Maramureș.

„Din punctul meu de vedere multe prevederi legale care vizează siguranța transportului unor pacienți bolnavi psihic nu sunt reglementate corect și eu mă gândesc că poate sunt parlamentari maramureșeni care să ia și problema asta în serios și să o trateze ca atare”, a mai explicat el.

Ambulanțierul rănit a fost preluat de un echipaj SAJ Baia Mare cu medic și transportat la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare pentru îngrijiri medicale și investigații amănunțite.

Polițiștii și criminaliștii au demarat o anchetă la fața locului pentru a clarifica circumstanțele incidentului și pentru a stabili responsabilitățile în acest caz.

