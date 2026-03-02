Lucrări permise fără autorizație

Printre lucrările care nu necesită autorizație se numără reparațiile uzuale, cum ar fi înlocuirea tâmplăriei interioare, schimbarea ferestrelor fără modificarea dimensiunilor, refacerea tencuielilor, zugrăvelile, vopsitoriile și placările interioare.

De asemenea, reparațiile la acoperiș sunt permise, dacă forma acestuia nu este modificată, la fel ca intervențiile la împrejmuiri, cu condiția păstrării materialelor și configurației inițiale.

Instalațiile interioare pot fi reparate sau înlocuite fără aprobări suplimentare. Montarea centralelor termice individuale, aparatelor de aer condiționat sau sistemelor de contorizare a utilităților nu necesită autorizație.

În interiorul proprietății, branșamentele și racordurile pot fi reparate fără documente, dar intervențiile pe domeniul public necesită acordul administratorului drumului sau rețelei.

Locuințe și modificări

Pentru imobilele de până la trei niveluri, lucrările de reabilitare energetică a anvelopei sau acoperișului sunt permise fără autorizație, atât timp cât sistemul constructiv nu este schimbat. De exemplu, izolarea termică este permisă, însă transformarea unei terase în șarpantă necesită aprobare.

Schimbările de compartimentare sunt posibile fără autorizație doar dacă sunt realizate din materiale ușoare, demontabile, și nu afectează structura.

Demolarea unui perete de rezistență este strict interzisă fără documentație tehnică și autorizație. De asemenea, schimbarea destinației unui spațiu este permisă doar dacă nu implică lucrări care necesită avize și dacă respectă documentațiile de urbanism aprobate.

Sisteme fotovoltaice și alte excepții

Instalarea sistemelor fotovoltaice sau a panourilor solare pentru consum casnic este permisă cu notificarea autorităților locale.

Structura de susținere trebuie să asigure stabilitatea și să suporte încărcările din vânt sau zăpadă. După cum menționează bihon, această măsură simplifică procesul de tranziție către energie verde, în contextul creșterii numărului de prosumatori.

De asemenea, tonetele pentru presă, cărți sau flori, amplasate direct pe sol, fără fundații, în limita a 12 metri pătrați, precum și echipamentele automate de preluare a ambalajelor din sistemul de garanție returnare, până la 25 metri pătrați, sunt exceptate de la autorizație. Condiția este să nu blocheze circulația pietonală și să nu implice racorduri complexe la utilități.

Zone protejate și sancțiuni

În apropierea monumentelor istorice sau în zone protejate, regulile sunt stricte. Totuși, reparațiile interioare sau lucrările minore la finisaje exterioare sunt permise dacă materialele, culoarea și textura originale sunt păstrate, iar volumul sau decorația fațadei nu sunt alterate.

Executarea lucrărilor fără autorizație, atunci când aceasta este obligatorie, atrage sancțiuni severe. Amenzile pot ajunge până la 100.000 de lei, iar autoritățile pot dispune oprirea lucrărilor sau readucerea construcției la starea inițială.