Ce spune legea din Spania

Autoritatea rutieră din Spania, Dirección General de Tráfico (DGT), avertizează că această poziție, aparent confortabilă în timpul călătoriilor lungi, este periculoasă și poate fi sancționată de poliție.

În Spania, unde trăiesc oficial între 600.000 și peste un milion de cetățeni români, regulile de circulație prevăd că șoferul este responsabil pentru comportamentul pasagerilor din mașină.

Potrivit articolului 18 din Regulamentul general de circulație, șoferii trebuie să se asigure că au libertate deplină de mișcare și un câmp vizual clar pentru a conduce în siguranță, potrivit Canarian Weekly.

Legea prevede, de asemenea, că șoferul trebuie să se asigure că toți ocupanții vehiculului stau într-o poziție corectă, astfel încât sistemele de siguranță ale mașinii să funcționeze corespunzător.

Din acest motiv, dacă un pasager este surprins cu picioarele pe bord, autoritățile pot considera că șoferul nu și-a îndeplinit obligațiile legale.

În aceste situații, amenda poate ajunge până la 100 de euro, însă contravenția nu aduce puncte de penalizare pe permisul de conducere.

De ce este periculoasă această poziție

Specialiștii în siguranță rutieră spun că riscul real nu este amenda, ci posibilele răni grave în caz de accident.

Sistemele de protecție ale mașinii, centura de siguranță, scaunele și airbagurile, sunt proiectate pentru a proteja pasagerii care stau cu spatele lipit de scaun și cu picioarele pe podea.

Dacă cineva își sprijină picioarele pe bord, centura de siguranță poate să nu funcționeze corect. În unele cazuri apare așa-numitul „efect de submarinare”, când corpul alunecă sub centură în timpul impactului.

Airbagurile pot provoca răni grave

Pericolul este și mai mare în mașinile echipate cu airbag pentru pasagerul din față.

Airbagul se deschide în milisecunde, cu o forță foarte mare, fiind conceput pentru a proteja capul și pieptul pasagerului.

Dacă picioarele sunt sprijinite pe bord în momentul declanșării, impactul poate provoca fracturi, luxații sau leziuni grave ale pelvisului și coloanei vertebrale, deoarece picioarele sunt împinse violent înapoi.

Experții avertizează că și accidentele la viteze relativ mici pot provoca răni serioase dacă pasagerul stă în această poziție.

Pentru a reduce riscul de accidentare, specialiștii recomandă câteva reguli simple pentru pasageri:

spatele lipit de scaun

centura de siguranță purtată corect

picioarele pe podea, nu pe bord

Respectarea acestor reguli permite sistemelor de siguranță ale mașinii să funcționeze corect și reduce semnificativ riscul de rănire în cazul unui accident.