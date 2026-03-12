Amendă de 500 de lire pentru fiecare baterie aruncată

Incidentul a avut loc în St Peter Port, Guernsey, unde Krystal Ogier, o mamă a cinci copii, se muta din casa ei într-o locuință mai mică și mai ieftină.

Pentru a scăpa de lucrurile vechi, ea a comandat saci mari de deșeuri de la compania Island Waste. 

În timpul curățeniei, femeia a aruncat mai multe jucării ale copiilor fără să își dea seama că în interior se aflau baterii.

După ridicarea sacilor de gunoi, Krystal Ogier a primit un telefon de la companie, care i-a spus că au găsit 23 de baterii AA în „patru sau cinci” jucării.

Potrivit regulilor companiei, amenda poate fi de 500 de lire pentru fiecare baterie, ceea ce ar fi putut duce la o sancțiune totală de 11.500 de lire sterline.

Femeia spune că vestea a fost devastatoare: „Mi-a explodat capul. Am izbucnit în plâns la telefon”, a povestit ea.

„O să ajung la închisoare pentru asta”

Krystal Ogier, care este în concediu de maternitate de la locul ei de muncă de coafeză, spune că nu și-ar fi putut permite o astfel de sumă.

„M-am gândit literalmente: «O să ajung la închisoare pentru asta», pentru că nu îmi permit să plătesc”, a spus ea.

Ulterior, compania a decis să reducă amenda la 1.000 de lire, iar femeia a primit posibilitatea să plătească în rate de 25 de lire pe săptămână.

Chiar și așa, suma rămâne dificil de achitat.

„Acei 25 de lire pe săptămână ar putea fi folosiți pentru cumpărături sau electricitate”, a explicat ea.

O femeie cu un palton bej tine in mama mai multe baterii
Krystal Ogier, mamă a cinci copii din Guernsey, a fost amendată în final cu 1.000 de lire Foto: Bailiwick Express

De ce există astfel de amenzi

Compania Island Waste spune că nu dorește să aplice amenzi, dar regulile sunt necesare din motive de siguranță.

Reprezentanții firmei spun că bateriile reprezintă „principala cauză a incendiilor la depozitele de deșeuri”, iar eliminarea lor incorectă poate pune în pericol oamenii, proprietățile și mediul.

„Consecințele unui incendiu la o baterie pot fi catastrofale pentru un depozit de deșeuri, răspândindu-se rapid și provocând riscuri de vătămare corporală, daune materiale și mediului”, a precizat un reprezentant al companiei.

O problemă tot mai mare

Un raport al Environmental Services Association (ESA) arată că în Marea Britanie sunt aruncate aproximativ șase miliarde de baterii pe an, iar una din șase rămâne ascunsă în dispozitive electronice sau jucării.

Aceste baterii pot provoca incendii în timpul manipulării deșeurilor. Doar într-un an, între 2023 și 2024, au fost raportate peste 1.200 de incendii legate de baterii, iar problema costă industria aproximativ 1 miliard de lire anual.

„Rugăm clienții noștri să respecte cu amabilitate îndrumările noastre privind acceptarea deșeurilor pentru a ne proteja angajații, proprietățile și mediul înconjurător din Guernsey.”, a transmis compania Island Waste.

Baterii de diferite forme și culori pe un fundal alb.
Bateriile vechi, pericol de incendiu Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Shutterstock

Avertisment pentru alți oameni

Krystal Ogier spune că a făcut publică experiența ei pentru a-i avertiza pe alții.

„Nu faceți aceeași greșeală ca mine”, a spus ea.

Femeia consideră însă că sancțiunea este exagerată.

„Mi se pare o amendă  distrugătoare – nu poți face asta oamenilor, mai ales dacă este o greșeală reală”, a adăugat ea.

Ea a adăugat că „ar prefera să facă muncă în folosul comunității decât să primească o amendă de 10.000 de lire”.

