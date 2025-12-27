Problema a apărut deoarece trenul a părăsit stația din St. Gallen la ora 18.59 și 39 de secunde, adică cu câteva secunde înainte ca abonamentul său să devină valabil conform condițiilor tarifare ale Alliance SwissPass, relatează publicația elvețiană Blick, parte a trustului Ringier Media International.

În timpul controlului, la aproximativ 10 minute de la plecare, studentul a fost informat de către personalul SBB că biletul său nu este valid.

„Mi-au spus că biletul meu nu este valabil”, a declarat tânărul. „Acesta este un cadou amar de Crăciun”

Conform regulamentului, GA Night este valabil doar pentru plecările programate după ora 19.00. În cazul plecărilor anterioare acestei ore, este necesară achiziționarea unui bilet suplimentar până la prima stație după ora 19.00. În cazul acestui student, nerespectarea acestei reguli a dus la aplicarea unei amenzi suplimentare de 100 de franci elvețieni.

„Mi se pare incredibil”, a spus studentul, nemulțumit de situație. „Din cauza câtorva secunde, ești tratat ca un călător fără bilet”.

Deși înțelege importanța respectării regulilor, tânărul consideră că aplicarea strictă a acestora, în situații de acest gen, este surprinzătoare. Tot el a adăugat: „Cred că SBB ar trebui să arate mai multă flexibilitate, mai ales față de clienții cu abonamente anuale. O atitudine rigidă în astfel de cazuri poate afecta imaginea și percepția asupra companiei”.

Contactați de Blick, reprezentanții SBB au declarat că în acest caz regulamentul a fost respectat.

„Din păcate, pasagerul nu avea un bilet valid, din acest motiv, colegii noștri au aplicat corect o taxă suplimentară”, a explicat purtătorul de cuvânt al SBB, Reto Schärli.

Schärli a subliniat că este esențial ca toate regulile să fie respectate de către toți pasagerii.

„Abonamentul GA Night este valabil doar pentru plecările programate după ora 19.00. Prin urmare, acesta nu poate fi utilizat pentru trenuri care pleacă la ora 18.58”.

