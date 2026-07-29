Amendă record după o petrecere ilegală într-o zonă protejată

Potrivit unui comunicat emis de Consiliul Local, inițial a fost propusă o sancțiune de 300.000 de euro, considerând gravitatea evenimentului. Cu toate acestea, organizatorii au beneficiat de o reducere de 40% a amenzii, conform reglementărilor, după ce au renunțat la dreptul de a contesta decizia și au efectuat plata anticipată. „Evenimentul din 10 iunie a reprezentat o încălcare foarte gravă a normelor de siguranță publică și de protecție a mediului”, au declarat autoritățile.

În ziua petrecerii, aproximativ 1.000 de persoane s-au adunat pe o proprietate situată într-o zonă rurală protejată – SRP-ARIP (Es Amunts) – care este inclusă și într-o arie de prevenire a riscurilor de incendiu (APR). Evenimentul s-a desfășurat fără autorizație, iar locația nu era dotată cu măsuri esențiale de siguranță, sisteme de control al zgomotului sau echipamente de prevenire a incendiilor.

Organizatorii au instalat infrastructuri temporare, precum toalete portabile și generatoare de electricitate, iar pe teren erau angajați pentru dirijarea parcării.

Autoritățile invocă riscuri majore și o organizare de amploare

„Nivelul ridicat de risc și impactul negativ asupra mediului, siguranței publice și liniștii locuitorilor au justificat aplicarea sancțiunii maxime permise de lege”, au mai transmis reprezentanții Consiliului Local. Printre altele, evenimentul a fost marcat de utilizarea brățărilor de acces pentru participanți, existența unor zone dedicate genurilor muzicale diverse și a unui sistem de transport bine organizat, confirmând amploarea logisticii implicate.

Intervenția autorităților, realizată împreună cu Poliția Locală Sant Antoni și Garda Civilă, a dus la descoperirea rapidă a petrecerii ilegale. Acest incident scoate în evidență presiunea tot mai mare asupra autorităților din Ibiza de a combate evenimentele neautorizate care pun în pericol siguranța publică și mediul înconjurător pe insulă.

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