Un milionar francez a fost prins de radar în Lausanne, depășind limita de viteză cu 27 km/ h. Incidentul a avut loc în august 2025, iar amenda aplicată a fost de 90.000 de franci elvețieni, circa 95.600 de euro.

Cuantumul amenzii este calculat în funcție de averea și venitul șoferului. Revista „Bilan” a estimat averea contravenientului la câteva sute de milioane de franci (1 franc elvețian = 1.06 euro).

Același șofer a mai primit, anterior, o amendă de 60.000 de franci, 63.700 de euro, la care s-a adăugat o altă penalizare de 10.000 de franci (10.600 de euro).

Un procuror din districtul Lausanne a trebuit să facă calculele. „40 de rate zilnice a câte 2.000 de franci rezultă într-o amendă de 80.000 de franci (85.000 de euro)”, a explicat acesta. Această pedeapsă este condiționată pe o perioadă de trei ani. În plus, bărbatul trebuie să plătească imediat o amendă de 10.000 de franci (10.600 de franci).

Codul Penal elvețian stabilește modul de calcul al amenzii. Articolul 34 prevede că „o rată zilnică este, de regulă, de minimum 30 și de maximum 3.000 de franci”.

Vincent Derouand, șeful comunicării Procuraturii, a explicat că „judecătorul stabilește suma în funcție de situația personală și economică a infractorului la momentul sentinței, în special ținând cont de venitul și averea sa, stilul său de viață, obligațiile de întreținere, în special cele familiale, precum și de minimul de existență”.

În cazul unei sentințe cu suspendare, judecătorul poate impune o amendă suplimentară. Suma maximă a acesteia este de 10.000 de franci.



