De Valentina Postelnicu,

Daniel Suciu, deputat PSD şi fost ministru al Dezvoltării Regionale, a declarat, la Parlament, că PNL nu a dorit să vină în Parlament cu proiectul bugetului pe 2020 pentru că a fost construit pe „minciună şi tăieri”.

Despre impactul amendamentelor, Daniel Suciu a spus că ajunge la 3,5 şi 4 miliarde de lei, în plus, în rest, fiidn vorba de mutări de sume de la un minister la altul.

„Lăsânnd concursul din anii trecuţi ale Opoziţiei, când depunea mii de amendamente, PSD a depus 35 de amendamente de fond la bugetul de stat şi 6 amendamente de fond la OUG 114. s-au adunat puţin peste 200 de amendamente individuale. Am fost respinsabili şi chiar am dorit ca PNL să vină în Parlament şi îl adoptam până la finalul anului şi nu le pregăteam nicio capcană. Am trimis amendamentele la Guvern, dar nu avem speranţă că vor fi acceptate”, a spus Suciu.

„Guvernul Orban şi-a construit un buget care prevede o creştere de 80 de miliarde de lei şi o creştere de împrumuturi de 3 ori mai mare decât PSD. Alocă cea mai mică sumă pentru educaţie. Unde sunt cei 6% din PIB promişi, susţinuţi când erau în Opoziţie? „, a mai spus Suciu.

„Toţi angajaţii din administraţie vor avea venituri mai mici, pentru că nu mai au sporului de 15%”, a mai afirmat Suciu.

Recomandări Interviu în premieră cu Sophie Ayad, despre viața alături de Ion Țiriac

PSD mai afirmă că în buget nu sunt alocaţi banii pentru majorarea salarială a profesorilor de la 1 septembrie 2020.

Alte amendamente depuse de social-democraţi se referă la suplimentarea bugetului cu 19 miliarde pentru primari, alocarea a 3,4 miliarde pentru programul Start Up Nation, dar şi 7 miliarde pentru modernizarea spitalelor și 2 miliarde pentru programul de irigații.

Pentru modernizarea infrastructurii şcolare, se propune suplimentarea creditelor de angajament cu suma de 200 de milioane de lei și a creditelor bugetare cu 200 de milioane de lei.

Pentru bursele elevilor şi studenţilor, se cere suplimentarea creditelor de angajament cu suma de 300 de milioane de lei și a creditelor bugetare cu suma de 300 milioane de lei.

PSD mai propune 500 de milioane de lei pentru PNDL, 900 de milioane pentru crescătorii de păsări, 260 de milioane pentru programul „Mierea în școli”, 300 de milioane pentru Programul suinelor și 310 milioane de lei suplimentarea subvenției pentru motorină, pentru agricultori.

Recomandări Libertatea, la 30 de ani – ziarul care a ieșit pe geam și a intrat pe ușă

Amendamente PSD la angajarea răspunderii pe OUG 114

PSD a depus amendamente şi la proiectul de modificare a OUG 114.

Astfel, social-democraţii cer păstrarea programului pentru investiții în stațiunile balneare și a programului pentru construcția de grădinițelor sportive-

De asemenea, social democrații nu sunt de acord cu desființarea Fondului de Dezvoltare și Investiții.

PSD cere menținerea creșterii indemnizației sociale pentru pensionari de la 704 lei la 775 de lei în 2020, precum și a indemnizației de merit, dar și măsurile din OUG 114 care se referă la pensiile private, respectiv să se dea posibilitatea românilor să opteze dacă mai doreşte Pilonul II de pensii.

GSP.RO FOTO Bianca Drăgușanu, apariție-surpriză la meciul Stelelor Lumii! Decolteu amețitor în compania lui Roberto Carlos și Ronaldinho

HOROSCOP Horoscop 23 decembrie 2019. Săgetătorii își evaluează sentimentele