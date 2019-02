Avionul, un Boeing 737, era la jumătatea drumului spre Nisa, Franţa, când a fost primită ameninţarea cu bombă. Deocamdată nu există detalii despre incident.

INCIDENT: Norwegian #DY4321 Stockholm Arlanda to Nice Cote d'Azur (Boeing 737-800 LN-NIH) has just returned to ARN, reportedly due to a bomb threat received. Report via https://t.co/UIpVcUKKhh

7 februarie 2019