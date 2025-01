Astăzi, marți, 14 ianuarie, Direcţia de Sănătate Publică Mureş a anunțat că , în urma anchetelor făcute, centrele pentru copii cu deficienţe neuro-psihice au primit amenzi în valoare de 60.000 de lei. Totodată, DSP Mureş a suspendat activatea de spălătorie la patru centre şi activitatea de alimentaţie colectivă la trei centre, sa anuțat instituția într-un comunicat de presă.

Condițiile inumane în care erau ținuți

Neregulile descoperite par să nu se sfârșească, arată autoritățile. Unitățile nu aveau circuite conforme pentru activităţile de alimentaţie şi spălătorie. Piesele de mobilier erau degradate, învechite şi uzate, agregatele frigorifice erau necurăţate şi nedezinfectate. Spaţiile erau pline cu infiltraţii, mucegai şi paviment degradat, nelavabile, iar dezinfectantele de suprafeţe şi cele de mâini erau expirate.

În cele patru centre erau 63 de copii cu dizabilități, între care doi spitalizați, deși licența de funcționare fusese eliberată pentru 51 de minori. Opt copii încuiați în dormitoare cu zăvoare, ca să nu iasă, au fost găsiți de inspectori din cadrul Consiliului de Monitorizare care au efectuat sâmbătă, 11 ianuarie, mai multe vizite neanunțate.

Autoritățile au uitat de copiii din Mureș

În centrele de copii din Mureș nu s-a făcut niciun control în ultimul an, a declarat președintele ANPDCA, Rareș Achiriloaie, vineri, 11 ianuarie, pentru Libertatea. Deși s-au făcut 40 de controale în țară, județul Mureș a fost uitat: „Eu personal am fost anul trecut în 28 de județe în vizită inopinată. Corpul de Control a efectuat 12 controale anul trecut. În Tg Mureș, în Mureș, în judet, în 2024 nu am ajuns nici eu și nici colegii de la Corp control”, a declarat Achiriloaie pentru Libertatea.

