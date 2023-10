Potrivit Jerusalem Post, două sculpturi romane antice, datând din secolul al II-lea d.Hr., au fost deteriorate.

Într-o declarație trimisă la CNN, poliția israeliană a spus: „Ieri (joi), la sfârșitul după-amiezii, poliția districtului Ierusalim a primit un raport de la personalul de securitate de la Muzeul Israelului despre un vizitator care a distrus intenționat sculpturi cu o valoare financiară semnificativă expuse la muzeu, provocând daune substanțiale.”

US Tourist Arrested In Isreal For Destroying Two Roman Artifacts



Israeli authorities arrested a US tourist on Thursday for destroying ancient Roman statues dating back to the 2nd century in a Jerusalem museum.



