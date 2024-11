Ana Birchall, candidata cu numărul 7 pe buletinele de vot, născută Ana Călin, este candidată independentă la alegerile prezidențiale din 2024 și a intrat în politică din anul 2012.

Data nașterii: 30 august 1973 (zodia Fecioară)

Locul nașterii: Mizil, județul Prahova

Soț: Marty Birchall, om de afaceri de origine britanică

Copii: Andrew James John Birchall, născut în 2001

Ana Birchall, soțul eu, Marty Birchall și fiul lor, Andrew James John Birchall. Foto: Facebook/ Ana Birchall

Ana Birchall s-a căsătorit cu soțul său, omul de afaceri britanic Marty Birchall în anul 1998 la Biserica „Sfântul Elefterie” din București și împreună au un fiu în vârstă de 23 de ani pe nume Andrew. Fiul celor doi studiază la Universitatea Oxford și a absolvit școala orivată pentru băieți Summer Fields School din Oxford, însă locuiește în București, potrivit paginii sale de Facebook.

Educație – ce studii are Ana Birchall

Ana Birchall are o pregătire academică solidă, cu studii îndelungate în drept, potrivit CV-ului ei.

Între 1991 și 1996, Ana Birchall a fost studentă la Facultatea de Drept și Relații Internaționale Titu Maiorescu, unde, conform CV-ului său, a fost șefă de promoție și a primit anual bursă de merit.

În anul 1996 a devenit licențiată în Științe Juridice la Universitatea București în cadrul Facultății de Drept.

În perioada 1999 – 2000, Ana Birchall a făcut un masterat în drept (L.LM) la Yale Law School la Yale University în SUA, unde a absolvit echivalentul magna cum laude în cursuri precum Dreptul Falimentului, Reorganizare Financiar – Bancară și Comercială și Dreptul Internațional.

În perioada 2000 – 2002, Ana Birchall și-a dat doctoratul în drept Yale Law School (J.S.D) în cadrul Universității Yale din SUA și a avut poziția de Student Marshall, în calitate de reprezentant al anului de doctoranzi 2002.

Secretarul de stat Mike Pompeo, dând mâna cu Ana Birchall în timpul unei întâlniri în cadrul Departamentului de Stat din Washington, 25 iunie 2018. Foto: Profimedia

Carieră profesională – ce CV are Ana Birchall

Potrivit CV-ului său, Ana Birchall are un istoric profesional vast, bazat în mare parte pe drept.

A fost șef la Oficiul Juridic S.C Omniasig S.A în perioada 1996 – 1998, unde a fost responsabilă de practica de consultanță în domeniul asigurărilor și reasigurărilor și de recuperarea daunelor rezultate din contractele de asigurare/reasigurare.

În perioada 2002 – 2003, Ana Birchall a fost avocat în cadrul companiei White & Case LLP din New York, SUA.

În perioada 2003 – 2004, Ana Birchall a fost consilier al Ministrului Afacerilor Externe, iar în perioada 2005 – noiembrie 2006 a fost consilier al Comisiei de Politică Externă în cadrul Senatului.

Din 2005 și până în prezent, Ana Birchall a devenit și lector Universitar la Universitatea „Dimitrie Cantemir” din București, unde predă „Procedura insolvenței – reorganizare judiciară și procedura falimentului”.

În perioada 2008 – aprilie 2010, Ana Birchall s-a întors pe poziția sa de avocat în cadrul companiei White & Case LLP, însă de data aceasta la București, unde a fost responsabilă de practica în domeniul insolvenței, falimentului și restructurărilor financiar-bancare.

În perioada 2010 – 2012 s-a angajat în cadrul companiei Biriș Goran în poziția de Șef al Grupului de practică în domeniul Restructurărilor Financiare și Insolvență.

Pentru câteva luni din anul 2012, a deținut poziția de Of Counsel în cadrul companiei Mușat și Asociații, în departamentul de Restructurare și Insolvență.

În perioada iulie 2012 – decembrie 2012, Ana Birchall și-a început cariera în politică fiind Consilier al Primului Ministru.

Începând cu luna decembrie 2012 până în decembrie 2016, Ana Birchall a fost Deputat la Colegiul nr. 5 Vaslui, membru în Comisia de buget, finanțe și bănci, membru în Comisia Specială Comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru aderarea României la Schengen și Președinte al Grupului parlamentar pentru prietenie România – India.

Începând din 2013, candidata independetă a devenit membru al Global Advisory Council WeConnect International și Ambasador al ONG-ului Vital Voices, înființat de Hillary Clinton în cadrul programului Global Ambassadors.

Din luna iunie 2014 a devenit, de asemenea, și membru al Comitetului Executiv al Universității Yale Law School din SUA și din aprilie 2014 până în decembrie 2015 a ocupat funcția de Înalt Reprezentant al Primului Ministru pentru afaceri europene și Parteneriat cu Statele Unite ale Americii.

Din luna februarie 2015 până în luna decembrie a anului 2016, Ana Birchall a fost, de asemenea, Președinte al Comisiei pentru Afaceri Europene în cadrul Camerei Deputaților iar începând cu data de 21 decembrie 2016 până în prezent este Deputat în circumscripția electorală nr. 39 Vaslui și Membru în Comisia pentru Afaceri Europene în cadrul Camerei Deputaților.

Ana Birchall și Ministrul Apărării din Singapore, Ng Eng Hen, la o masă rotundă ministerială în marja celui de-al 17-lea Dialog Shangri-la al Institutului Internațional pentru Studii Strategice (IISS), un forum anual de apărare și securitate în Asia, în Singapore, 2 iunie 2018. Foto: Profimedia

Cariera politică a Anei Birchall

Candidata independentă la alegerile prezidențiale din 2024, Ana Birchall, a fost considerată, la un moment dat, una dintre cele mai active femei din politica românească și a susținut unul dintre cele mai importante proiecte la începutul carierei sale politice, proiect care a pavat calea României în NATO.

În anul 2005, ea a devenit membru PSD. În perioada în care a activat în cadrul Partidului Social – Democrat, Ana Birchall a deținut poziții înalte în stat.

Astfel, în anul 2017, ea a fost ministru delegat al Afacerilor Europene timp de șase luni. Candidata independentă a renunțat la această poziție alături de majoritatea membrilor Cabinetului Grindeanu, după ce acesta a fost demis prin moțiune de cenzură.

În luna februarie a anului 2017, timp de 13 zile, Ana Birchall a fost ministru interimar al Justiției, când l-a înlocuit pe Florin Iordache, în timpul protestelor declanșate după emiterea OUG 13.

Iar în luna ianuarie a anului 2018, Birchall a devenit viceprim-ministru pentru Implementarea Parteneriatelor Strategice ale României, în Cabinetul Dăncilă.

În luna aprilie a anului 2019, după demisia lui Tudorel Toader, Birchall a fost, pentru a doua oară, ministru interimar al Justiției, la propunerea Vioricăi Dăncilă, ca mai apoi să preia funcția de ministru al Justiției până în luna noiembrie a anului 2019.

Tot în anul 2019, Ana Birchall a fost exlclusă din Partidul Social Democrat.

„În noiembrie 2019 am fost dată afară din PSD pentru că m-am opus modificărilor toxice din justitie promovate de grupuri de interese disperati să scape de dosarele de corupție. Am fost exclusă din partidul pe care am crezut că îl pot reforma din interior”, adaugă Birchall, pe pagina web, în calitate de candidat la alegerile prezidențiale.

Programul politic al Anei Birchall – ce a promis în campanie

Până la momentul redactării acestui articol, Ana Birchall nu a publicat pe site-ul său de campanie o listă concretă cu măsuri pe care vrea să le introducă dacă va câștiga funcția de Președinte al României.

Însă, canditata independentă a fost extrem de vocală pe rețelele sociale referitor la programul său politic, postând constant pe Facebook, Instagram și Tiktok pentru urmăritorii săi.

Într-o postare pe Facebook, Birchall a scris că susține și că își dorește un „stat corect” în care să se recupereze banii furați și să nu existe „speciali”.

De asemenea, pe site-ul său, Birchall a publicat următorul mesaj: „România are nevoie de un preşedinte imparţial şi independent, nu de un preşedinte care să fie în realitate un preşedinte de partid sub sau o marionetă a baronilor sau a grupurilor de interese. Un preşedinte care să reprezinte toţi românii, nu jocurile de culise sau ordinele şoptite de X sau Y.

Sunt singurul candidat cu adevărat independent pentru o Românie cu adevărat independentă şi dreaptă cu toţi românii. Voi fi primul preşedinte cu studii de drept din istoria României, o garanţie a justiţiei independente şi a respectului pentru Constituţie şi pentru lege. Am luptat, lupt şi voi continua să lupt pentru a face România un stat european respectat, cu oameni mândri şi cu credinţă în viitor”

Ce trebuie să știi despre Ana Birchall

Potrivit declarației sale de avere, Ana Birchall are patru terenuri, două apartemente și o casă în România, și încă două imobile în SUA. De asemenea, candidata independentă susține că deține bijuterii în valoare de 65.000 de euro, lingouri de aur în valore de 411.000 de euro.

În septembrie 2008, Ana Birchall a câștigat un proces împotriva jurnalistului Iosif Buble, pe care îl acuzase de defăimare, după ce acesta a postat un videoclip insinuând că ea ar fi protagonista portretizată în timpul unor ipostaze intime.

De asemenea, Ana Birchall a ales să vorbească deschis drepturile femeilor, hărțuirea sexuală asupra și despre dreptul la avort, chiar povestind cum în anul 2008 a fost hărțuită prin SMS de sociologul Marius Pieleanu, profesor la SNSPA.

În interviul acordat pentru Adevărul, Ana Birchall spune că și acum 16 ani a vorbit public despre mesajele primite de la Marius Pieleanu, însă nimeni nu a avut reacție și că tot acum 16 ani a fost victima unei campanii de denigrare cu informații false, campanie ce i-a afectat cariera profesională și i-a zdruncinat familia.

Întrebată de ce nu a depus plângere împotriva sociologului, Birchall a susținut că nu este obligația victimei să depună plângeri.

„ Sentimentul meu este că narativul este: de ce nu au zis victimele nimic până acum, semn că noi, victimele hărțuirii și abuzurilor, suntem manipulate de cineva, suntem doar niște instrumente într-o bătălie care se poartă peste capul nostru”, a declarat ea

Poze cu Ana Birchall

Ana Birchall, candidată independentă la alegerile prezidențiale, are o experiență și o educație vastă în domeniul dreptului cât și în politică și își axează campania electorală pe alegătorii tineri.

Alegerile prezidențiale din România se desfășoară pe 24 noiembrie și 8 decembrie 2024.

