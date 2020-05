De Bobi Neacșu,

Deşi o serie de mari furnizori, precum Rusia şi România, au limitat exporturile pentru a-şi proteja livrările interne, iar unele măsuri sunt în continuare în vigoare, acestea nu au avut un impact major asupra comerţului, iar livrările ar urma să continue să crească. În condiţiile în care multe ţări se aşteaptă la recolte mari, stocurile mondiale de grâu ar urma să ajungă la un nivel-record în acest an şi vor urca şi mai mult în 2021, transmite Agerpres.

Nu au fost foarte multe întreruperi pe partea de ofertă. Ceea ce am văzut pe piaţa de grâu a fost foarte similar cu ceea ce am văzut la nivel de retail. A fost un element clar de panică, după care a devenit evident că va fi «business as usual».

James Bolesworth, director la CRM AgriCommodities: