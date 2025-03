Potrivit comunicatului, Anamaria Gavrilă a lăsat de înțeles că îl va susține pe liderul AUR, George Simion, în lupta pentru câștigarea alegerilor prezidențiale.

„Pentru a dărui mișcării suveraniste, susținută de români, cele mai multe șanse am ales să mă retrag din această cursă. Eu am făcut tot ce a depins de mine în această luptă și am încredere în decizia care a fost luată. Vă rog să aveți și voi încredere. Într-o campanie electorală contează mult resursele și fondurile de care dispune un partid”, a transmis Anamaria Gavrilă.

Președinta POT a declarat că această decizia a fost luată pentru a da „toată forța unuia dintre noi să câștige această luptă de restabilire a ordinii constituționale și justiției în România”, precizând că nu este vorba despre „orgolii personale”, ci despre a continua lupta pentru democrație „alături de Călin Georgescu”.

„Noi cei de la POT am asigurat certitudinea de a avea o a doua candidatură care să treacă prin filtrul CCR și BEC”, a mai transmis Anamaria Gavrilă.

În urma acestei decizii, Anamaria Gavrilă nu va mai apărea pe buletinele de vot pentru alegerile prezidențiale 2025, deși BEC și CCR i-au validat candidatura.

Anamaria Gavrilă și-a depus candidatura la prezidențiale, alături de George Simion, sâmbătă, 15 martie.

După ce și-a depus candidatura, Anamaraia Gavrilă a declarat că dacă ea și George Simion, liderul AUR, vor fi lăsați să candideze de BEC și CCR, atunci în cursa electorală va rămâne doar candidatul care consideră „suveraniștii” că are cele mai mari șanse.

