Anamaria Prodan a început să aibă simptome specifice infecţiei cu noul coronavirus, după ce a participat la o şedinţă a conducerii clubului Hermannstadt, care a anunţat că 5 fotbalişti şi 3 membri ai staffului sunt pozitivi.

Am avut noroc că mi-am făcut testul şi a ieşit pozitiv chiar în ziua în care copiii mei s-au întors în ţară. Erau la aeroport când am aflat ca am Covid, aşa că nu am apucat să intru în contact cu ei. Mare noroc am avut, altfel le dădeam şi lor. Sunt bine, momentan nu am simptome majore, dar mă simt obosită şi îmi petrec majoritatea timpului în pat.

Anamaria Prodan: