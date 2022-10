Anca Pandrea a ajuns din nou pe mâna medicilor. Cum se simte actrița. „Încă sunt în spital, nu știu când voi fi externată”

Pe 29 septembrie, actrița a ajuns pe patul de spital. De această dată, Anca Pandrea a fost internată la Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș din Capitală.

Anca Pandrea se află sub supravegherea medicilor. „Mi-a fost foarte rău. Încă sunt în spital, nu știu când voi fi externată. Am COVID”, a mărturisit actrița Anca Pandrea, pentru impact.ro.

În anul 2021, Anca Pandrea a stat internată în spital, din cauza problemelor de sănătate. „M-am dus la Spitalul Militar să-mi fac niște analize. Am fost cu o prietenă și ne-am întors cu taxiul. Am venit acasă, nicio problemă. Deodată, am căzut.

Noroc cu prietena mea, care a fost cu mine peste tot și era lângă mine. Nu m-au mai ținut picioarele. M-au dus cu salvarea, aveam saturația de oxigen doar unu, era foarte mică.

M-au ținut acolo, am semnat că nu stau în spital, m-am întors acasă. Apoi am avut febră, 39-40 grade. Am chemat din nou salvarea”, a povestit la acea vreme Anca Pandrea.

