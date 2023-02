Cina de Valentine’s Day s-a transformat într-o seară de coșmar pentru Anca Serea, care a ajuns de urgență la spital. Fosta prezentatoare de la Prima TV a ieșit să ia masa alături de soțul ei într-un restaurant select din București, însă a avut nevoie de îngrijiri medicale. Vedeta a postat pe rețelele de socializare mai multe mesaje despre problemele cu care se confruntă.

După o criză de spasmofilie, Anca Serea a ajuns de urgență la spital în cursul serii de 14 februarie. Pe Instagram, ea a postat o fotografie în timp ce se afla pe patul de spital și i se administra o perfuzie.

„Trebuie să mă odihnesc! Dar nu știu cum. Neața! Sper că e mai bună la voi! Din păcate, am ajuns de urgență cu o criză de spasmofilie. O zi de Valentine’s atipică. Iartă-mă că am stricat cina noastră, Adrian Sînă! Sper să mă inviți și de Dragobete!”, a scris vedeta pe contul personal de Instagram.

Anca Serea a mai avut probleme de sănătate

Anca Serea a avut o perioadă dificilă, în urmă cu doi ani, când a descoperit că are probleme de sănătate. Soția lui Adrian Sînă a căzut pe stradă la vremea respectivă și așa a primit diagnosticul din partea medicilor. Recent, ea a povestit momentele dificile prin care a trecut.

Invitată în emisiunea lui Teo Trandafir, prezentatoarea TV a făcut mărturisiri dureroase despre momentul în care a căzut pe stradă, în Bulgaria, la o întâlnire de afaceri.

„Am avut o perioadă foarte nefericită, dar din care am învățat ceva foarte important. Mă trezesc mult mai recunoscătoare în fiecare dimineață și am învățat că trebuie să mă pun pe primul loc indiferent de orice. Trebuie să am grijă de sănătatea mea, ceea ce nu făcusem până acum. Pur și simplu am căzut pe stradă, în Bulgaria, la o întâlnire de afaceri. Eram cu Adi. Am simțit că nu mă simt bine, că nu mai am energie, nu mai vedeam bine. Am mers la o farmacie și am luat niște pastiluțe, niște suplimente. Eram deja… nu mai auzeam, nu mai vedeam cu partea dreaptă. Nu îmi mai simțeam mâinile și picioarele.

„Medicii au fost foarte uimiți de cum am rezistat o perioadă atât de lungă”

Am mers la spital și m-au descoperit cu hemoglobină și feritină zero, practic nu mai aveam niciun depozit de fier. Hemoglobina era 4,6, adică o valoare foarte mică. Pot să mă consider un om norocos, pentru că până în momentul acela nu am avut un episod care să îmi anunțe ceva. De aceea și medicii au fost foarte uimiți de cum am rezistat o perioadă atât de lungă”, a povestit Anca Serea.

