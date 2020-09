Anca Serea a ajuns din nou de urgență la spital. Soțul ei a făcut anunțul. „Nu este cea mai fericită zi din viața noastră”

„Bună ziua! Nu este cea mai fericită zi din viața noastră, dar am ales să împărțim cu voi și momentele nefericite pentru că sunt sigur că sunteți interesați de soarta familiei noastre. Sunt la spital și aici este Ancuța”, a spus Adi Sînă pe pagina sa de Facebook.

Anca Serea a vorbit de pe patul de spital, despre vechea problemă de sănătate care îi dă bătăi de cap.

„Eu am o anemie care-mi dă bătăi de cap de foarte mulți ani și pentru că am un stil e viață, uneori nesănătos și foarte agitat, ieri mi-a fost foarte rău și am chemat salvarea.

Hemoglobina mea acum este 5,8. Toate analizele mi-au ieșit perfecte, mai puțin cele de sânge pentru că hemoglobina este mare. Ieri era 6,3. Pentru că m-am simțit foarte slăbită, am luat decizia să mă internez și cel mai probabil voi avea parte de o transfuzie cu sânge, dar sunt ok”, a spus Anca Serea de pe patul de spital, potrivit Spynews.

”Astăzi ne vom face împreună testul COVID-19, să aflăm dacă trebuie să stăm departe de copii și mâine vom afla rezultatul și vă ținem la curent cu toate chestiile astea”, a mai spus soțul Ancăi Serea.

