În ultima perioadă, Anca Serea a ajuns de mai multe ori la spital din cauza stărilor de rău cu care se confruntă. Duminică, soția lui Adrian Sînă și-a anunțat fanii că a ajuns pe perfuzii și va face mai multe analize pentru a afla ce se întâmplă cu ea.

„Așa a început duminica mea”, a scris Anca Serea, în dreptul unei imagini de pe Instagram în care apare cu branula în mână. Apoi, soția lui Adrian Sînă a revenit cu mai multe informații despre starea de sănătate.

„Mulțumesc pentru toate mesajele de încurajare! Aștept încă rezultatele de la CT, este posibil să am apendicele inflamat și să intrăm în operație. Mulțumiri încă o dată pentru implicare și seriozitate medicilor!”, a transmis fosta prezentatoare TV.

Noaptea trecută, Anca Serea a anunțat că s-a întors acasă și că va reveni la spital pentru mai multe analize în această dimineață. „Acasă în această noapte până mâine dimineață. Vă întorc toate gândurile bune și vă mulțumesc că-mi sunteți aproape! Somn bun și multă sănătate!”.

În luna februarie, Anca Serea ajunsese la spital după ce avusese o criză de spasmofilie.

Ce spunea Anca Serea despre problemele de sănătate

Invitată în urmă cu mai mult timp în emisiunea lui Teo Trandafir, prezentatoarea TV a făcut mărturisiri dureroase despre momentul în care a căzut pe stradă, în Bulgaria, la o întâlnire de afaceri.

„Am avut o perioadă foarte nefericită, dar din care am învățat ceva foarte important. Mă trezesc mult mai recunoscătoare în fiecare dimineață și am învățat că trebuie să mă pun pe primul loc indiferent de orice. Trebuie să am grijă de sănătatea mea, ceea ce nu făcusem până acum. Pur și simplu am căzut pe stradă, în Bulgaria, la o întâlnire de afaceri. Eram cu Adi. Am simțit că nu mă simt bine, că nu mai am energie, nu mai vedeam bine.

Am mers la o farmacie și am luat niște pastiluțe, niște suplimente. Eram deja… nu mai auzeam, nu mai vedeam cu partea dreaptă. Nu îmi mai simțeam mâinile și picioarele. Am mers la spital și m-au descoperit cu hemoglobină și feritină zero, practic nu mai aveam niciun depozit de fier. Hemoglobina era 4,6, adică o valoare foarte mică. Pot să mă consider un om norocos, pentru că până în momentul acela nu am avut un episod care să îmi anunțe ceva. De aceea și medicii au fost foarte uimiți de cum am rezistat o perioadă atât de lungă”, a povestit Anca Serea.

După ce s-a întors din Bulgaria, ea s-a internat într-un spital din Capitală, unde a făcut transfuzie de sânge. Soția lui Adi Sînă își aduce aminte că era atât de slăbită, încât nici nu putea să țină telefonul în mână.

„M-am internat într-o clinică în România. Am făcut transfuzie vreo 2 l și ceva de sânge. Țin minte și nu o să uit niciodată ziua aceea, pentru că a fost ziua în care Sarah a făcut 14 ani și eu am lipsit de acasă. Două săptămâni mi-am analizat foarte bine viața mea de până atunci”, a continuat să povestească.