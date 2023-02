Fosta prezentatoare de la Prima TV a îngrijorat pe toată lumea, după ce zilele trecute a postat o fotografie în care se afla pe patul de spital și i se administra o perfuzie. Anca Serea a avut o criză de spasmofilie și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Ea a mers la un spital privat din Capitală, unde și-a făcut toate analizele, care au ieșit foarte bine.

În urma acestui episod neplăcut, medicii i-au recomandat Ancăi Serea să se odihnească în perioada ce urmează. Soția lui Adrian Sînă și-a liniștit fanii și a mărturisit că nu a fost vorba despre nimic grav.

„Acum sunt mult mai bine. A fost vorba mai mult de epuizare. Am avut un program încărcat și am acumulat o perioadă de stres și de oboseală.

Analizele sunt perfecte, doctorii s-au ocupat foarte bine de mine. Am avut o mică cădere, dar nu este nimic grav. EKG-ul a ieșit foarte bine, chiar a fost ok. Mi s-a recomandat puțin repaos, alimentație corespunzătoare și somn”, a mărturisit Anca Serea, pentru WOWbiz.ro.

Cina de Valentines Day s-a transformat într-o seară de coșmar pentru Anca Serea, care a ajuns de urgență la spital. Fosta prezentatoare de la Prima TV a ieșit să ia masa alături de soțul ei într-un restaurant select din București, însă a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Sarah, fiica Ancăi Serea, a fost operată de peritonită

Sarah, fata cea mare a Ancăi Serea, a trecut în urmă cu câteva zile prin momente grele. Adolescenta în vârstă de 15 ani a fost operată de urgență, de peritonită. Invitată recent în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, fosta prezentatoare de televiziune a vorbit despre starea de sănătate a fiicei sale.

Anca Serea nu era în București când fiica sa a început să se simtă rău, ci la munte, acolo plecase cu copiii ei mai mici. Sara nu a vrut să-i însoțească, căci avea examene importante la școală, așa că a rămas acasă cu bunica ei. „A fost un moment de cumpănă în viața noastră. Eram plecați la munte. Vacanța celor mici nu a coincis cu vacanța Sarei, care este la liceu, este în clasa a IX-a. Eu am insistat să meargă cu noi și să chiulească, parcă am presimțit ceva. Copilul fiind conștiincios, a zis că rămâne, că are niște examene de dat”, a povestit vizibil emoționată Anca Serea.

