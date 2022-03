A fost o perioadă plină de greutăți pentru Anca Serea, mai ales în momentul în care starea sa de sănătate nu era deloc una bună. Invitată în emisiunea lui Teo Trandafir, prezentatoarea TV a făcut mărturisiri dureroase despre momentul în care a căzut pe stradă, în Bulgaria, la o întâlnire de afaceri.

„Am avut o perioadă foarte nefericită, dar din care am învățat ceva foarte important. Mă trezesc mult mai recunoscătoare în fiecare dimineață și am învățat că trebuie să mă pun pe primul loc indiferent de orice. Trebuie să am grijă de sănătatea mea, ceea ce nu făcusem până acum. Pur și simplu am căzut pe stradă, în Bulgaria, la o întâlnire de afaceri. Eram cu Adi. Am simțit că nu mă simt bine, că nu mai am energie, nu mai vedeam bine. Am mers la o farmacie și am luat niște pastiluțe, niște suplimente. Eram deja… nu mai auzeam, nu mai vedeam cu partea dreaptă. Nu îmi mai simțeam mâinile și picioarele. Am mers la spital și m-au descoperit cu hemoglobină și feritină zero, practic nu mai aveam niciun depozit de fier. Hemoglobina era 4,6, adică o valoare foarte mică. Pot să mă consider un om norocos, pentru că până în momentul acela nu am avut un episod care să îmi anunțe ceva. De aceea și medicii au fost foarte uimiți de cum am rezistat o perioadă atât de lungă”, a povestit Anca Serea.

După ce s-a întors din Bulgaria, ea s-a internat într-un spital din Capitală, unde a făcut transfuzie de sânge. Soția lui Adi Sînă își aduce aminte că era atât de slăbită, încât nici nu putea să țină telefonul în mână.

Recomandări Putin înfruntat fățiș la Moscova: ziaristul rus Dmitri Muratov își oferă Premiul Nobel pentru Pace pentru refugiații ucraineni

„M-am internat într-o clinică în România. Am făcut transfuzie vreo 2 l și ceva de sânge. Țin minte și nu o să uit niciodată ziua aceea, pentru că a fost ziua în care Sarah a făcut 14 ani și eu am lipsit de acasă. Două săptămâni mi-am analizat foarte bine viața mea de până atunci”, a continuat să povestească.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Mâncare… două frunze, două mere și doi pufuleți din când în când”

Între timp, Anca Serea a reușit să se pună pe picioare și să aibă mai multă grijă de sănătatea ei. În emisiunea de la Kanal D, ea a povestit o discuție care a avut loc cu medicul care o trata.

„Să ne punem pe primul loc, să avem grijă de noi, să ne alimentăm corect, să dormim cât se poate. Eu am avut ani în care adormeam după ora 3 și mă trezeam la 7.30-8. Mâncare… două frunze, două mere și doi pufuleți din când în când. Cumva vina mi-a aparținut. În primul rând am renunțat la multe lucruri pe care le făceam înainte. Multe le făceam pentru alții, exceptând copiii. Am învățat să mai spun și nu din când în când. Eu nu refuzam niciodată nimic. M-au lăsat motoarele. S-a uitat doctorul în ochii mei și mi-a zis: «Dacă nu te potolești nu mai prinzi 40 de ani. Vrei să mori?». Cam asta a fost discuția, pentru că nu mai eram un om normal”, a declarat vedeta.

Citeşte şi:

Celelalte războaie ale lui Putin. Groznîi, Alep, orașe devastate de armata Rusiei, oferă un tipar sumbru pentru ofensiva din Ucraina

Patriarhul nostru trebuie să se disocieze de hidoșenia Bisericii Ruse, care vorbește despre nevoia armei nucleare

Pierderile Rusiei ascund vulnerabilitatea Ucrainei. O analiză mai puțin optimistă despre șansele Kievului în război

Politolog ucrainean din Cernăuți: Moscova se visa a treia Romă, dar a devenit cel de-al patrulea Reich. Va profita China de slăbirea Rusiei?

GSP.RO Răsturnare de situație în cazul celui mai bun lunetist din lume: „Aici e dovada”

Playtech.ro Donald Trump, amenințare la adresa lui Vladimir Putin. S-a aflat abia acum: clădirile țintite din Rusia pe care le...

Observatornews.ro General în armata rusă luptă în război împotriva fratelui său, colonel în armata ucraineană: "E inuman!"

HOROSCOP Horoscop 22 martie 2022. Taurii ar fi bine să se asigure că ceea ce spun va ajunge la cine trebuie și vor fi înțeleși cum trebuie

Știrileprotv.ro Victorie importantă pentru armata ucraineană. A recuperat un oraș cucerit de ruși

Telekomsport Revolta oligarhilor! Cunoscutul lui Putin anunţă data la care va fi dat jos preşedintele Rusiei. Cât de aproape e momentul istoric

PUBLICITATE Celebrăm femeile din România printr-un proiect special