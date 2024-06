Joi seară, 13 iunie, Bucureștiul a fost lovit de o furtună violentă, lăsând în urmă un adevărat dezastru. Codul roșu de furtună a adus grindină de dimensiuni medii și mari, rafale de vânt de 70-90 km/h, averse și descărcări electrice, transformând Capitala într-un loc de coșmar între orele 22:30 și 00:40.

Multe străzi au fost inundate, iar locuitorii s-au confruntat cu copaci căzuți și mașini distruse. Numeroase case au fost afectate de furia naturii, inclusiv cea a cuplului celebru Anca Serea și Adi Sînă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

După ce s-au întors de la concertul Coldplay, în jurul miezului nopții, Anca Serea și Adi Sînă au găsit casa lor dintr-un cartier de lux complet inundată. Surprinși de situație, cei doi au împărtășit cu fanii lor de pe rețelele de socializare câteva imagini cu urmările devastatoare ale furtunii. Anca a postat o imagine din dressingul casei, unde apa a pătruns considerabil.

„Am ajuns acasă și asta este situația. În cartierul de lux în care trăim s-a inundat toată casa. Nu știu dacă realizați până unde este apa”, spune Anca în clipul postat pe Instagram.

Recomandări Curiosul caz al hoţului de lucernă care a fost vânat cu maşina pe câmp şi şi-a frânt gâtul, după ce s-ar fi împiedicat prin grâul verde

Deși locuiesc într-o zonă de lux, Anca Serea și Adi Sînă au realizat că nici cele mai exclusiviste cartiere nu sunt ferite de astfel de calamități naturale.

„O situație!!!! Mă distrez, niciodată nu mă plictisesc, incredibil”, a mai scris fosta prezentatoare TV la Instagram Story.

Motivul pentru care Anca Serea a vândut casa de jumătate de milion de euro

Acum câteva luni bune, Anca Serea și Adrian Sînă anunțau că și-au cumpărat o casă, după ce timp de doi ani și jumătate au stat cu chirie într-o vilă în același cartier. Fosta prezentatoare de la Prima TV a povestit că noua locuință nu era atât de încăpătoare precum își dorea, iar copiii erau nevoiți să împartă camerele.

„Ne-am apucat să cumpărăm o casă în complexul în care stăm, pe care am făcut-o absolut superb, sunt mândră de acest proiect și pe care între timp am decis să o vindem, pentru că nu ne satisfăcea din punct de vedere al spațiului. Copiii nu aveau dormitoarele lor, ci unii dintre ei trebuiau să își împartă camera, ceea ce pentru mine nu a fost o problemă niciodată.

Adi s-a gândit că ei vor crește, că vor avea nevoie de intimitate și am luat decizia împreună cu el, de fapt, el a avut capacitatea deosebită să mă convingă să nu ne mai mutăm în casa aceea, care e doar la câteva case distanță. Practic, noi am rămas în același complex, într-o casă mai mare, care are 7 dormitoare, 7 băi, un living, un dining, o bucătărie, un birou, un dressing. Am vândut cealaltă casă acum câteva zile și am cumpărat-o pe asta în care locuim.

Recomandări 34.000 de kilometri pe motocicletă, din România până în Coreea de Sud și Japonia. Aventura vieții pentru un maestru în taekwondo trecut de 50 de ani

În momentul în care am decis să cumpărăm casa asta mai mică, nu era de vânzare casa în care locuim acum și a fost o decizie foarte bună luată de soțul meu. Eu aș fi ales întotdeauna calea mai simplă, să mă mut într-un loc unde este totul impecabil, să fie un restart, un nou început pentru noi, dar am zis să mai facem și de data asta un efort, să amenajăm casa în care locuim la fel de frumos, poate și mai frumos decât cea pe care am vândut-o și practic până la urmă este un proiect legat și de ambiție, și de timp. Am adăugat o mare diferență. E o casă aproape dublă ca și dimensiuni”, a declarat, pentru Impact.ro, Anca Serea.

Urmărește-ne pe Google News