Mai multe animale care stăteau în apropierea portului din Periam au fost găsite fără suflare sau în stare foarte gravă, după ce ar fi ingerat mâncare otrăvită.

„Otrăvirea este unul dintre cele mai mari coșmaruri, o moarte cruntă, dureroasă și oribină! Din cei 13-14 căței au mai rămas trei în viață! Facem un apel public, către toți locuitorii din zonă și nu numai. Încercăm să găsim martori, deoarece folosirea de substanțe toxice și letale este caz penal! De asemenea, dorim să atragem atenția proprietarilor de animale să acorde o atenție sporită în acea zonă”, au atenționat cei de la Asociația pentru Protecția Animalelor Sânnicolau-Mare RIN TIN TIN pe Facebook.

Locuitorii din Periam Port susțin că în mai multe zone au fost puse mai multe recipiente cu mâncare amestecată cu otravă. Substanța a fost dusă spre analiză la Timișoara, dar ei spun că toată zona este un pericol.

„Mai grav este că a fost pusă și în sat, câinii erau chiar în port, zonă unde oamenii obișnuiesc să se plimbe cu copii. Câinii nu au mușcat niciodată, au fost mereu prietenoși”, a declarat o localnică.

Oamenii spun că au strâns bani pentru a steriliza femelele și că patrupedele erau deparazitate și bine îngrijite de cei din localitate.

„Cineva a fost totuși deranjat și s-a gândit să-i otrăvească. Majoritatea au murit o moarte în agonie, am reușit totuși să-i duc pe patru dintre ei la un adăpost unde sunt tratați și am speranțe că măcar câțiva vor scăpa. Am depus plângere la DSVSA, am recuperat otrava și un cadavru, și la Poliția Locală și sunt dispus categoric să merg mai departe. Otrava a fost pregătită cu resturi de carne pentru ca sărmanii flămânzi să mănânce sigur, a fost pusă premeditat în mai multe locuri, dintre care o casă părăsită unde dormeau noaptea. Cineva și-a dat un interes deosebit să nu scape niciunul”, ne-a mai spus un timișean din Periam.

Reprezentanții DSVSA Timiș bănuiesc că este vorba despre o substanță care se găsește în antigel, dar vor face probe și pentru Furadan.

IPJ Timiș s-a autosesizat: dosar penal pentru uciderea animalelor

Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Timiș s-au sesizat din oficiu și anunță că vor deschide dosar penal cu privire la faptă pentru uciderea animalelor în cazul patrupedelor otrăvite în Periam Port.

Este luată în calcul infracțiunea de ucidere a animalelor, cu intenție, fără drept, care se pedepsește cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă.

