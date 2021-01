Elevii au primit mailul în care li se aducea la cunoştinţă obligativitatea vaccinării în urmă cu o săptămână și au cerut explicații unității de învățământ.

„Am fost puţin sceptică în privinţa mail-ului. Nu mi s-a părut normal să fim condiţionaţi să ne vaccinăm”, a declarat o elevă pentru ObservatorNews.

O reacție a venit și din partea conducerii școlii postliceale din Baia Mare

„Mailul s-a transmis de la secretariat. Din exces de zel, a fost introdus şi acel alineat. Am revenit şi am am transmis tuturor elevilor şi profesorilor faptul că vaccinarea nu este obligatorie. Merge la vaccin cine vrea”, a declarat directoarea școlii Mioara Tănase. Aceasta a mai anunțat că nu va lua măsuri de sancţionare a secratarei.

Cazul a ajuns și în atenția Inspectoratului școlar.

„Nu cred că e cazul să începem cu sancţiunile, ci cu dialogul. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat şi trebuie să le dăm o şansă şi elevilor şi profesorilor şi de acolo şi din celălalte şcoli din Maramureş să se vaccineze, dar decizia le aparţine”, a explicat Anca Minodora Costin Hendea, inspector şcolar general ISJ Maramureş:

125 de persoane de la școala sanitară s-au înscris pe liste pentru a primi vaccinul împotriva noului coronavirus.



Citeşte şi:

Reacția regizorului Nanau în presa internațională: „Miza nu e să mă cert cu politicienii. Ei schimbă discuția, iar discuția e cum ajută statul cultura”

Rică Răducanu are COVID-19. Fostul portar e internat în spital împreună cu soția

VIDEO / Șofer român de TIR filmat cum depășește dincolo de separatorul de beton care delimitează sensurile, în Olanda

PARTENERI - GSP.RO Fiul Ioanei Năstase rupe tăcerea despre scandalul dintre ea și Ilie Năstase. „A omis să spună unele lucruri”

PARTENERI - PLAYTECH Motivul real al morții lui Bogdan Stanoevici, dezvăluit de un bun prieten. 'Nu l-au omorât nici doctorii, nici nozocomialele!'

HOROSCOP Horoscop 13 ianuarie 2021. Racii vor să împrospăteze ceva în viața lor și ar fi bine să țină cont de asta

Știrileprotv.ro O pensionară din Galați a comandat un iPhone de 6.700 lei, dar a avut un șoc atunci când a deschis cutia. Nepotul ei a filmat momentul

Telekomsport Vedeta prinsă pe un site de adulţi. Ce tarif avea. A fost imediat concediată

PUBLICITATE CONCURS! Câștigă un Ford Puma sau vouchere de cumpărături! E simplu! Află cum (PUBLICITATE)