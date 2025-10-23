Profesoara: „Mai întâi vă bat pe toți”

Totul s-a întâmplat miercuri, 15 octombrie. Potrivit reprezentanților școlii, citați de Știrile Kanal D, copiii de clasa a V-a aveau ora de Educație Socială, iar profesoara titulară ar fi întârziat. În lipsa acesteia, elevii au început să vorbească și să facă gălăgie, lucru care a deranjat clasa vecină, o clasă de a X-a, unde se desfășura o oră de Limba Română.

Profesoara de română din sala alăturată ar fi trimis un elev de liceu „să facă liniște” la clasa celor mici. În înregistrarea realizată de unul dintre elevi se aud plânsete, proteste și replici care arată că băiatul ar fi lovit câțiva copii.

„A dat în mine”, spune un elev.

„A dat în Mihai… doamna, a dat în mine”, se mai aude pe înregistrare.

Profesoara răspunde calm: „Eu l-am trimis”.

Profesoara: „Dacă mai mișcă unul, l-am terminat!”

După acest moment, profesoara de română a intrat personal în clasă. Înregistrarea, făcută cu un amart watch, surprinde mai multe replici dure adresate copiilor.

„Nu mânca atunci când vorbești cu mine! Nu fi nesimțit!”.

„De ce urlați ca toți dracii și deranjați pe toată lumea aici? Dacă râzi, vin eu la tine. Dacă îți dau una, acolo înțepenești, în banca aia!”.

„Sunteți foarte răi și needucați”.

„Dacă mă hotărăsc să vin vreodată la voi să facem Română, mai întâi vă bat pe toți, de nu mai mișcă nimeni din bancă”.

„Dacă mai mișcă unul, l-am terminat!”.

La un moment dat, o elevă îi cere să vorbească mai încet. Răspunsul profesoarei este tranșant: „Nu pot vorbi mai încet atâta timp cât voi m-ați deranjat! Pot să vorbesc mai încet când am de-a face cu niște copii ca lumea, dar aici nu am de-a face cu niște copii ca lumea. Ai înțeles, fetițo?”.

Plângere oficială depusă de părinți

Părinții elevilor din clasa a V-a au depus o sesizare oficială la conducerea Colegiului Școala Centrală, cerând clarificarea urgentă a situației. Conducerea instituției a confirmat că a început o anchetă internă, conform regulamentului Ministerului Educației, mai scrie sursa citată.

Profesoara Daiana Irenne Azamfirei, director adjunct al Colegiului, a explicat că investigația se desfășoară în două direcții: una privind comportamentul elevului de liceu și alta, pe linie disciplinară, referitoare la profesoară.

„Părinții au făcut o sesizare la noi. Conform regulamentului școlar, în situația în care apare un eveniment în școală, se face o fișă de semnalare, pe care o poate face oricine din școală. Ca urmare a acestei fișe, se demarează o cercetare. O comisie formată din cadre didactice, părinți, reprezentanți ai elevilor și consilierul școlar analizează tot ce s-a întâmplat, discută cu copiii și elaborează un raport care este înaintat consiliului clasei”, a explicat Azamfirei pentru Kanal D.

„Rolul nostru este să educăm, nu să penalizăm”

Directorul adjunct a subliniat că procesul de investigare este unul complex și trebuie să se desfășoare cu părinții de față, atunci când sunt audiați elevii.

„În general, încercăm să terminăm cât mai repede, dar dacă părinții nu pot ajunge imediat, ancheta se decalează. Ținând cont că notele la purtare se dau la finalul modulului, vrem ca totul să fie clarificat până atunci. Rolul nostru este să educăm, nu să penalizăm”, a mai spus prof. Azamfirei.

Atât profesoara, cât și elevul de clasa a X-a vor fi cercetați separat. Comisiile vor analiza toate probele, declarațiile și înregistrarea audio. După finalizarea anchetei, Consiliul profesoral și Consiliul de administrație vor decide dacă vor fi aplicate sancțiuni disciplinare. În prezent, ancheta este în desfășurare.

