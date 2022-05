„Știrea apărută astăzi în presă privind o pretinsă „evacuare” a mea dintr-un imobil este falsă, ”fake news”, dat fiind că nu mai locuiesc în acel imobil din luna decembrie a anului trecut, după ce proprietarii m-au indus în eroare că mi-l vor vinde timp de mai multe luni de zile și apoi s-au răzgândit.

Drept urmare va exista un alt litigiu, de data asta real, prin care le voi solicita recuperarea prejudiciilor pentru toate îmbunătățirile pe care le-am adus imobilului și pentru toate daunele pe care mi le-au produs. Această știre inventată a fost folosită de proprietarii imobilului și de avocații lor pentru a-și face publicitate, profitând de numele și de notorietatea mea, și pentru a mă denigra, sens în care voi recurge la tragerea la răspundere a acestora.”, a precizat cântăreața, care mai susține că ea a încercat să le predea proprietarilor cheile, însă aceștia au refuzat.

„În luna decembrie 2021 soțul reclamantei a tăiat alimentarea cu electricitate și gaze, a intrat prin efracție și a distrus bunuri din casă, fapte pentru care a fost depusă și o plângere penală și care m-au determinat să părăsesc imobilul. După ce am părăsit imobilul, am încercat să predau cheile proprietarilor, însă aceștia au refuzat să le primească, sub diverse motive, iar acum devine mai clar de ce au refuzat, pentru a promova astfel de știri false, cum e aceasta privind pretinsa „evacuare””, mai dezvăluie artista în comunicatul transmis astăzi, 17 mai.

Andei Adam i-a fost intentat proces la începutul acestui an

Conform datelor făcute publice pe Portalul Instanțelor de Judecată, instanța a hotărât evacuarea cântăreței, după ce acesteia i-a fost intentat proces la începutul acestui an, pentru refuzul de a părăsi locuința pe care ar fi ocupat-o ilegal.

Avocatul Adrian Cuculis, care l-a reprezentat în proces pe reclamant, a confirmat decizia la Antena 3. „Discutăm de o evacuare cu cântec. Pentru că au trecut aproape șase luni de când proprietarul a depus cererea de evacuare. Tot scandalul a început de la faptul că Anda Adam voia să cumpere acest imobil situat în Ilfov și nu a mai avut banii necesari sau pur și simplu nu a mai vrut să îi plătească omului diferența de bani. Pretinde că a făcut niște îmbunătățiri într-un imobil care nu îi era în proprietate. A refuzat mai multe luni să evacueze acest imobil.

Nu stătea cu chirie. Se făcuse un antecontract de vânzare-cumpărare și promisese că în intervalul de timp octombrie-decembrie ar fi urmat să plătească suma de bani prin care să i se transfere dreptul de proprietate. Ulterior s-a rezoluționat acest act, și pur și simplu a refuzat să plece din imobil. Au existat discuții în care clientul meu, proprietarul, a fost înjurat și amenințat”, a declarat avocatul.

