Prezentatoarea TV a anunțat că pleacă de la Realitatea TV, miercuri, printr-un mesaj publicat pe Facebook.

14 ani si o luna trec ca o clipa. A fost perioada in care am invatat cel mai mult, am trait cele mai frumoase si interesante experiente, am cunoscut oameni care mi-au fost mentori si care mi-au deschis mintea, mi-au fortat limitele, mi-au dat un scop in viata. Meseria de jurnalist este una superba fara doar si poate pentru ca ofera priviilegiul de a lucra pentru oameni fara ca ei sa ti-o ceara, fara ca ei sa te plateasca, ci pentru ca acesta este spiritul si menirea ei. Realitatea TV a fost o experienta colosala, iar oamenii care raman acolo merita in continuare respectul nostru, al tuturor. Eu ma indrept acum spre zona de comunicare, fara a ma desprinde de crezul care m-a ghidat in toti acesti ani – lucreaza pentru oameni! Multumesc tuturor celor mi-au fost alturi in acest timp, multumesc pentru mesajele pe care le-am primit si pentru curajul pe care mi l-au dat. Raman alaturi de voi!, a scris Andra Miron pe rețelele de socializare.