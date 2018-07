Prietenii și colegii fetei de la Colegiul Mihai Eminescu din Oradea s-au mobilizat pe Facebook pentru a-i îndemna pe oameni să doneze sânge pentru Andreea Georgiana Tomuţa, o tânără de 18 ani din Suplacu de Barcău, scrie ebihoreanul.ro.

„Anul trecut şi-a pierdut mama, iar aseară s-a stins şi tatăl ei… Andrea are nevoie urgentă de sânge B3 pozitiv, a fost internată la Spitalul Judeţean din Oradea, iar acum e transferată la Spitalul Fundeni Bucureşti. Starea ei este critică şi are nevoie foarte urgent de sange pentru a se putea efectua transplantul. Cei care puteţi dona am rugăminte să donaţi pentru ea menţionând numele şi spitalul. Puteţi şi să distribuiţi, în speranţa că ea va supravieţui!”, este mesajul distribuit de zeci de tineri care o cunosc pe tânăra aflată în impas